गोरखपुर में दर्ज है FIR, JE-SSO पर कार्रवाई का इंतजार; लाइनमैन की पोल से गिरकर हुई थी मौत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। निविदा लाइनमैन की मृत्यु के मामले में एफआइआर दर्ज होने के बाद भी लोहिया उपकेंद्र के अवर अभियंता (जेई) रवींद्र कुमार और सब स्टेशन आपरेटर (एसएसओ) मृत्युंजय सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोनों के खिलाफ लाइनमैन के स्वजन ने गंभीर शिकायत की है।

बिजली निगम के अभियंता अब मोहद्दीपुर के अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) सतीश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। स्वजन का कहना है कि चार अक्टूबर को ही जेई व एसएसओ के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी लेकिन न जाने किसके दबाव में कार्रवाई नहीं हो रही है। चेतावनी दी कि जल्द ही दोनों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।

चार अक्टूबर को आंधी-पानी के बाद लोहिया उपकेंद्र की आपूर्ति ठप हो गई थी। निविदा सीढ़ी मैन 42 वर्षीय अनिल को पोल पर चढ़ाकर काम लिया जा रहा था। आरोप है कि शटडाउन के बाद भी सुबह 10 बजे अचानक बिजली आ गई। उस समय अनिल पोल पर चढ़कर तार ठीक कर रहे थे।

उन्होंने तार को पकड़ रखा था। बिजली आते ही करंट से हाथ झुलस गया और अनिल सिर के बल पोल से नीचे जमीन पर गिर गए। अभियंताओं ने रुपये बचाने के लिए समय से उचित उपचार नहीं कराया। घंटों बाद उपचार शुरू हुआ। अनिल की मृत्यु के बाद स्वजन शव लेकर लोहिया उपकेंद्र पर पहुंच गए।