फेसबुक पर भैंस की फोटो देख किसान को आया लालच, एक क्लिक और उड़ गए 71000 रुपये

संवाद सूत्र, करमैनी घाट (गोरखपुर)। आनलाइन भैंस खरीदने के चक्कर में किसान ठगी का शिकार हो गया। फेसबुक पर दिखे विज्ञापन पर भरोसा करना उसे महंगा पड़ा। ठगों ने अलग-अलग बहाने से उससे 71 हजार रुपये यूपीआई के जरिए ले लिए। ठगी का अहसास होने पर पीड़ित किसान ने साइबर अपराध के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कैंपियरगंज के रिगौली निवासी जितेंद्र कुमार ने बताया कि पांच दिन पहले फेसबुक पर “भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड” के अंतर्गत संचालित बताए जा रहे जय प्रकाश जाट डेयरी फार्म, जयपुर (राजस्थान) का विज्ञापन उसे दिखा। विज्ञापन खोलते ही एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को डेयरी फार्म संचालक बताते हुए देशभर में भैंस सप्लाई करने की बात कही।

उसने वाट्सएप पर आधार कार्ड, भैंस का वीडियो भेजा और कीमत 71 हजार रुपये बताई। जितेंद्र ने बताया कि पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पर छह हजार रुपये लिए गए। 29 दिसंबर की सुबह पिकअप में भैंस लोड करने का वीडियो भेजकर कहा गया कि भैंस गोरखपुर भेजी जा रही है। इसके बाद जीपीआरएस एक्टिवेशन के नाम पर 15 हजार 500 रुपये मांगे गए।