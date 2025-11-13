Gorakhpur News: पारिवारिक विवाद में खूनी खेल, युवक ने भाभी, भाई और पिता को मारा चाकू

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गंगुली टोला में मंगलवार की रात पारिवारिक विवाद में युवक ने अपनी भाभी पर चाकू से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए पिता और भाई को भी उसने चाकू मार दिया। इसमें महिला गंभीर रूप से घायल है, जबकि अन्य दोनों को हल्की चोटें आईं। सूचना पर पहुंची शाहपुर थाना पुलिस ने आरोपित नंदकिशोर को गिरफ्तार कर चाकू बरामद कर लिया।

राजकुमार मौर्य के दो पुत्र नंदकिशोर और नंदलाल मौर्य अलग-अलग रहते हैं। नंदकिशोर ने प्रेम विवाह दूसरी जाति में किया था, जिसके कारण परिवार ने उसे अलग कर दिया था। मंगलवार की रात वह अपने हिस्से की जमीन मांगने पिता के घर पहुंचा।