Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gorakhpur News: पारिवारिक विवाद में खूनी खेल, युवक ने भाभी, भाई और पिता को मारा चाकू

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 09:45 AM (IST)

    गोरखपुर के गंगुली टोला में पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक ने अपनी भाभी पर चाकू से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए पिता और भाई भी घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी नंदकिशोर को गिरफ्तार कर लिया है। घायल महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था।

    prefferd source google
    Hero Image

    शाहपुर थाना क्षेत्र का मामला, घटना के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गंगुली टोला में मंगलवार की रात पारिवारिक विवाद में युवक ने अपनी भाभी पर चाकू से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए पिता और भाई को भी उसने चाकू मार दिया। इसमें महिला गंभीर रूप से घायल है, जबकि अन्य दोनों को हल्की चोटें आईं। सूचना पर पहुंची शाहपुर थाना पुलिस ने आरोपित नंदकिशोर को गिरफ्तार कर चाकू बरामद कर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजकुमार मौर्य के दो पुत्र नंदकिशोर और नंदलाल मौर्य अलग-अलग रहते हैं। नंदकिशोर ने प्रेम विवाह दूसरी जाति में किया था, जिसके कारण परिवार ने उसे अलग कर दिया था। मंगलवार की रात वह अपने हिस्से की जमीन मांगने पिता के घर पहुंचा।

    इसी दौरान भाई की पत्नी रीता मौर्य से उसकी कहासुनी हो गई। नाराज होकर नंदकिशोर ने चाकू निकालकर रीता के कंधे और शरीर पर कई वार कर दिए। बचाने पहुंचे पिता राजकुमार और भाई नंदलाल भी घायल हो गए। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया।

    यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों से उतरवाए गए 92 लाउडस्पीकर, प्रशासन की कार्रवाई से मची सनसनी

    डाॅक्टरों ने रीता की गंभीर हालत देखते हुए उसे मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। वहीं पिता-पुत्र का प्राथमिक उपचार कर छोड़ दिया। सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घायल महिला की हालत अब खतरे से बाहर है।