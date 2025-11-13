Gorakhpur News: पारिवारिक विवाद में खूनी खेल, युवक ने भाभी, भाई और पिता को मारा चाकू
गोरखपुर के गंगुली टोला में पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक ने अपनी भाभी पर चाकू से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए पिता और भाई भी घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी नंदकिशोर को गिरफ्तार कर लिया है। घायल महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गंगुली टोला में मंगलवार की रात पारिवारिक विवाद में युवक ने अपनी भाभी पर चाकू से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए पिता और भाई को भी उसने चाकू मार दिया। इसमें महिला गंभीर रूप से घायल है, जबकि अन्य दोनों को हल्की चोटें आईं। सूचना पर पहुंची शाहपुर थाना पुलिस ने आरोपित नंदकिशोर को गिरफ्तार कर चाकू बरामद कर लिया।
राजकुमार मौर्य के दो पुत्र नंदकिशोर और नंदलाल मौर्य अलग-अलग रहते हैं। नंदकिशोर ने प्रेम विवाह दूसरी जाति में किया था, जिसके कारण परिवार ने उसे अलग कर दिया था। मंगलवार की रात वह अपने हिस्से की जमीन मांगने पिता के घर पहुंचा।
इसी दौरान भाई की पत्नी रीता मौर्य से उसकी कहासुनी हो गई। नाराज होकर नंदकिशोर ने चाकू निकालकर रीता के कंधे और शरीर पर कई वार कर दिए। बचाने पहुंचे पिता राजकुमार और भाई नंदलाल भी घायल हो गए। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया।
डाॅक्टरों ने रीता की गंभीर हालत देखते हुए उसे मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। वहीं पिता-पुत्र का प्राथमिक उपचार कर छोड़ दिया। सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घायल महिला की हालत अब खतरे से बाहर है।
