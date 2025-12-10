बंगाल से बन रहे फर्जी पासपोर्टों ने बढ़ाई सुरक्षा एजेंसियों की चिंता, लंबे समय से चल रहा यह खेल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एक व्यक्ति द्वारा दो पासपोर्ट बनवाने के लगातार सामने आ रहे मामलों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। डीआइजी डा. एस. चनप्पा ने इसे सामान्य गड़बड़ी नहीं बल्कि बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करने वाला गंभीर संकेत मानते हुए पूरे गोरखपुर रेंज में जांच के आदेश दिए हैं।

पासपोर्ट बनवाने में हुई जालसाजी के मामले की पुरानी फाइलें, डिजिटल रिकार्ड, आवेदन पत्र, सत्यापन रिपोर्ट और काउंटर फाइलें अब नई सिरे से खंगाली जाएंगी। पुलिस की प्रारंभिक जांच का मानना है कि गोरखपुर और बंगाल के बीच कोई संगठित चैनल सक्रिय हो सकता है, जो अपराधियों को दूसरी पहचान देकर पासपोर्ट जारी कराने में मदद कर रहा है।

बड़हलगंज का मामला इस संदिग्ध नेटवर्क की ओर पहला बड़ा इशारा बनकर सामने आया। रजौली गांव के जिला बदर अपराधी रामेश्वर यादव ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे पहले लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय से अपने वास्तविक पते पर पासपोर्ट बनवाया। इसके बाद, गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर होने के बावजूद उसने खुद की पहचान बदलकर पश्चिम बंगाल के नार्थ 24 परगना जिले के दमदम क्षेत्र के पते पर दूसरा पासपोर्ट बनवा लिया।