    फर्जी मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव के नाम पर किसानों से निवेश करा ठगी करने का आरोपित गैंगस्टर गिरफ्तार

    By Satish Pandey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:51 AM (IST)

    ओरिएंटल किसान शक्ति एग्रो एंड डेयरी मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम पर निवेशकों से ठगी करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य संजय यादव क ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ओरिएंटल किसान शक्ति एग्रो एंड डेयरी मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम पर निवेशकों से ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य संजय यादव को रामगढ़ताल थाना पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। संजय यादव संतकबीर नगर के खलीलाबाद कोतवाली का निवासी है और इस संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य था, जो खुद को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से मान्यता प्राप्त बताकर लोगों को निवेश के लिए प्रेरित करता था।

    इस मामले की शुरुआत कंपनी के कर्मचारी सुग्रीव कुमार की शिकायत से हुई थी। सुग्रीव ने बताया कि कंपनी का प्रधान कार्यालय लखनऊ में दर्शाया गया था, जबकि गोरखपुर में इसकी शाखा खोली गई थी। सुग्रीव ने 175 लोगों से करीब 14.50 लाख रुपये जमा कराए, लेकिन दिसंबर 2019 में निवेश की अवधि पूरी होने के बावजूद न तो मूल धनराशि लौटाई गई और न ही मुनाफा दिया गया।

    जब निवेशकों ने पैसे वापस मांगने शुरू किए, तो कंपनी के पदाधिकारी टालमटोल करने लगे। सुग्रीव ने न्यायालय का रुख किया, जिसके आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए संजय यादव को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अन्य फरार सदस्यों की तलाश कर रही है।