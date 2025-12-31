फर्जी मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव के नाम पर किसानों से निवेश करा ठगी करने का आरोपित गैंगस्टर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ओरिएंटल किसान शक्ति एग्रो एंड डेयरी मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम पर निवेशकों से ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य संजय यादव को रामगढ़ताल थाना पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। संजय यादव संतकबीर नगर के खलीलाबाद कोतवाली का निवासी है और इस संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य था, जो खुद को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से मान्यता प्राप्त बताकर लोगों को निवेश के लिए प्रेरित करता था।

इस मामले की शुरुआत कंपनी के कर्मचारी सुग्रीव कुमार की शिकायत से हुई थी। सुग्रीव ने बताया कि कंपनी का प्रधान कार्यालय लखनऊ में दर्शाया गया था, जबकि गोरखपुर में इसकी शाखा खोली गई थी। सुग्रीव ने 175 लोगों से करीब 14.50 लाख रुपये जमा कराए, लेकिन दिसंबर 2019 में निवेश की अवधि पूरी होने के बावजूद न तो मूल धनराशि लौटाई गई और न ही मुनाफा दिया गया।