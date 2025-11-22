Gorakhpur Factory Fire: चेहरों पर खौफ, अनहोनी की आशंका से बढ़ी रही धड़कन

जागरण संवाददाता, सहजनवा। गीडा सेक्टर 15 स्थित ब्रान आयल की फैक्ट्री में आग लगते की कर्मचारी भाग खड़े हुए। आग पर काबू नहीं पाने और तापमान बढ़ने पर टैंक में ब्लाक होने की चिंता हर किसी को सता रही है। इसको लेकर लोगों के चेहरों पर खौफ बना रहा और दिल की धड़कन भी तेज रही।

गीडा की रूंगटा इंड्रस्ट्रीज में आग लगने की सूचना चारों तरफ फैल गई। केमिकल के पाइप में आग लगने और नहीं बुझने की बात जब सामने आई तो हर तरफ डर का माहौल देखा गया। कंपनी में कार्य करने वाले कर्मियों के साथ ही आसपास के श्रमिक भी काफी डरे हुए नजर आ रहे थे।