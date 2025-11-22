Language
    Gorakhpur Factory Fire: चेहरों पर खौफ, अनहोनी की आशंका से बढ़ी रही धड़कन

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 07:26 AM (IST)

    गोरखपुर के गीडा सेक्टर 15 स्थित ब्रान आयल फैक्ट्री में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। कर्मचारियों के साथ आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके को खाली करा दिया। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं और जिलाधिकारी ने घटना की जांच के लिए सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसे जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है।

    गीडा स्थित रूंगटा इंडस्ट्रीज में भोर में लगी आग को बुझाते दमकलकर्मी। वीडियो ग्रेब

    जागरण संवाददाता, सहजनवा। गीडा सेक्टर 15 स्थित ब्रान आयल की फैक्ट्री में आग लगते की कर्मचारी भाग खड़े हुए। आग पर काबू नहीं पाने और तापमान बढ़ने पर टैंक में ब्लाक होने की चिंता हर किसी को सता रही है। इसको लेकर लोगों के चेहरों पर खौफ बना रहा और दिल की धड़कन भी तेज रही।

    गीडा की रूंगटा इंड्रस्ट्रीज में आग लगने की सूचना चारों तरफ फैल गई। केमिकल के पाइप में आग लगने और नहीं बुझने की बात जब सामने आई तो हर तरफ डर का माहौल देखा गया। कंपनी में कार्य करने वाले कर्मियों के साथ ही आसपास के श्रमिक भी काफी डरे हुए नजर आ रहे थे।

    बगल की फैक्ट्री में काम करने वाले राजू ने बताया कि अचानक ने प्रशासन ने रास्ते को बंद करा जनता को दूर भगा दिया। इसके कारण डर और बढ़ गया। सेक्टर 15 में चाय की दुकान चलाने वाले भागीरथी ने कहा कि पहले तो आग बहुत सामान्य लगी मगर बाद में अधिकारियों ने जिस तरह उपाय किए और टैंक में ब्लाट होने की बात सामने आई तो डर सा लगने लगा। हालांकि शाम होते होते साफ हो गया कि अब कोई बड़ी घटना नहीं होगी। इसके बाद सांस में सांस आई।

    परिसर में बने आवास में मौजूद रहे लोग
    फैक्ट्री के ही परिसर में कर्मचारियों के रहने के लिए आवास बनाए गए है। आवास में कुछ कर्मी अपने परिवार के साथ भी रहते है। आग लगने के बाद भी लोग घर में मौजूद रहे।

    रात को कार्य के लिए लगा जनरेटर
    फैक्ट्री में आग पर काबू नहीं पाने के बाद बिजली के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। बाहर से किराए पर जनरेटर मंगा कर बिजली आपूर्ति बहाल की गई है, जिससे की बचाव कार्य में कोई दिक्कत नहीं आने पाए।

    डीएम ने गठित की जांच कमेटी
    जिलाधिकारी दीपक मीणा ने घटना की जांच के लिए सात सदस्यीय कमेटी गठित की है। एडीएम प्रशासन को इसका अध्यक्ष बनाया है। कमेटी को जांच पूरी कर सात दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है।