गोरखपुर में शोभायात्रा मार्ग पर जमीन से आसमान तक रहेगी सुरक्षा, अधिकारियों ने किया निरीक्षण

गोरखपुर में दशहरा पर गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली शोभायात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को देखते हुए जमीन से आसमान तक सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है। एंटी ड्रोन सिस्टम एटीएस कमांडो भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। शोभायात्रा मार्ग पर वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी और ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दशहरा के दिन गोरखनाथ मंदिर से रामलीला मैदान तक निकलने वाली शोभायात्रा में शामिल गोरक्षपीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी कर ली गई है। इस बार जमीन से आसमान तक की सुरक्षा के प्रबंध किए गए है।

शोभायात्रा मार्ग पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात रहेगा और एटीएस कमांडो की ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की चूक न हो। इसके अलावा चार एएसपी, 15 सीओ, 19 निरीक्षक, 87 दारोगा, तीन कंपनी पीएसी के अलावा 500 से अधिक सिपाहियों की ड्यूटी लगी है। शोभायात्रा मार्ग में पड़ने वाले 252 घरों के अंदर और छतों पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा हर 500 मीटर पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है।

बुधवार को मंडलायुक्त अनिल ढींगरा, डीआईजी एस चनप्पा, जिलाधिकारी दीपक मीण, एसएसपी राजकरन नय्यर और एसपी सिटी अभिनव त्यागी समेत अन्य ने शोभा यात्रा मार्ग का निरीक्षण व रिहर्सल किया। इस दौरान जो भी खामिया मिली अधिकारियों उसे तत्काल सही कराया। साथ ही रिहर्सल के दौरान जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की शोभायात्रा के दिन जिस जगह ड्यूटी लगाई गई, उन्हें वहां तैनात कर खामियों को जांचा-परखा गया।