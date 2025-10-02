Vijayadashami 2025: विशिष्ट पूजन कर गोरक्षपीठाधीश्वर ने की विजयदशमी उत्सव की शुरुआत, तस्वीरों में देखें CM योगी का यह रूप

गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में दशहरे के अवसर पर विजयादशमी उत्सव शुरू हो गया है। गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरक्षनाथ की विशेष पूजा की। मंदिर परिसर में सभी देव-विग्रहों की पूजा-अर्चना की गई जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिष्यों को आशीर्वाद देंगे। शाम को उनकी विजय शोभायात्रा निकलेगी जो मानसरोवर मंदिर तक जाएगी और रामलीला मैदान में भगवान श्रीराम का राजतिलक किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दशहरे के पावन अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत विजयादशमी उत्सव शुरू हो चुका है। सुबह से ही परिसर में गोरक्षपीठ के पारंपरिक व आनुष्ठानिक आयोजन शुरू हो गए। सबसे पहले गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने श्रीनाथजी यानी गुरु गोरक्षनाथ का नाथपीठ के विशेष परिधान में विशिष्ट पूजन किया।

इसी क्रम में वह मंदिर परिसर में प्रतिष्ठित सभी देव-विग्रहों तक भी गए और विधि-विधान से उनकी पूजा-अर्चना की। इस दौरान नाथपंथ के परंपरागत विशेष वाद्य यंत्र नागफनी, शंख, ढोल, घंट, डमरू की गूंज से पूरा मंदिर परिसर भक्तिभाव में उल्लसित रहा।