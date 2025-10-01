नवरात्र पर मेले का माहौल, श्रद्धालुओं की बढ़ी भीड़; भक्ति रस में झूमा बालाजी मंदिर दरबार

गोरखपुर में नवरात्र के अवसर पर भक्ति और मनोरंजन का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। श्री बालाजी मंदिर में भव्य जागरण का आयोजन किया गया वहीं रेलवे लोको ग्राउंड में मेले का आयोजन किया गया है जहाँ बच्चे और बड़े सभी आनंद ले रहे हैं। शहर में दुर्गा पूजा के साथ मेलों का माहौल है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। श्री बालाजी मंदिर प्रांगण में मां दुर्गा की महिमा का वंदन करते हुए भव्य जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में प्रसिद्ध गायिका चेता सिंह एवं भजन गायक अंशुमान शुक्ल ने अपनी मधुर वाणी में भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। श्रद्धालु देर रात तक भक्ति में लीन होकर आनंदित होते रहे।

वहीं नवरात्र के अवसर पर गोरखपुर शहर में मेले माहौल है। रेलवे लोको स्पोर्ट्स ग्राउंड में सजाए गए मेले में बच्चों के मनोरंजन के लिए ड्रैगन ट्रेन सहित झूले लगाए गए हैं। वहीं खाने-पीने के शौकीनों के लिए डोसा कार्नर, चाट-पकौड़ी, बच्चों के लिए गुब्बारे और खिलौनों की दुकानें आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। बड़ा परिसर होने से बच्चों को खेलने-कूदने और परिवार संग घूमने का पूरा अवसर मिल रहा है।

मोहद्दीपुर से कूड़ाघाट होते हुए गिरधरगंज, सिघड़ियां और सूबा बाजार तक सड़कों पर भीड़ जुट रही है। श्रद्धालु परिवार संग मां दुर्गा के दर्शन व पूजा के बाद मेले का आनंद उठा रहे हैं। जगह-जगह सजावट और रोशनी से माहौल और भी भव्य दिख रहा है।

मंगलवार की देर शाम असुरन चौक, गोलघर, दुर्गाबाड़ी सहित अन्य जगहों पर श्रद्धालुओं का ताता लगा रहा। इसी तरह बसंतपुर, हांसूपुर, राजेंद्र नगर, मोहरीपुर और बीआरडी मेडिकल कालेज रोड पर भी लोग मेले का आनंद लेने के लिए निकले। चाट- फुल्की, डोसा सहित खाद्य पदार्थों के स्टालों पर लोग लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चों का पूरा ध्यान खिलौनों की खरीदारी पर रह रहा है।