    खुले आसमान में रोज रात को इतने बजे तक उड़ रहे ड्रोन, लाइट जलते ही मचती है अफरातफरी, गांव में फैली दहशत

    By Satish pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:50 AM (IST)

    गोरखपुर के गांवों में अज्ञात ड्रोन उड़ने से दहशत है। महुआचाफी समेत कई गांवों के लोग रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है पर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। ग्रामीण इसे तस्करी या चोरी से जोड़कर देख रहे हैं। पुलिस ने बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने को अपराध बताया है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

    रात में आठ से दो बजे तक उठ रहा ड्रोन, प्रशासन मौन

    जागरण टीम, गोरखपुर। गांवों में रात के अंधेरे में उड़ते ड्रोन का रहस्य अब तक सुलझ नहीं सका है। महुआचाफी गांव में लगातार पांच दिन से ड्रोन दिखाई दे रहा है, जबकि झंगहा, पीपीगंज, पिपराइच, बेलीपार, गोला और कैम्पियरगंज के गांवों से भी रोज शिकायतें मिल रही हैं।

    लोग इसे पशु तस्करी और चोरी की रेकी से जोड़कर देख रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। ग्रामीणों की बेचैनी बढ़ गई है और लोग लाठी-डंडे लेकर रातभर पहरा दे रहे हैं।

    यह है पूरा मामला

    चरगांवा इलाके के महुआचापी गांव में ग्रामीणों ने बताया कि हर रात आठ बजे से दो बजे तक तीन से चार ड्रोन आसमान में मंडराते हैं। यह ड्रोन घर की छत से 40-50 फीट ऊपर उड़ते हैं। ग्रामीण राहुल भारती और चंद्रशेखर का कहना है कि बच्चे और महिलाएं डर के मारे घरों से बाहर निकल आते हैं। लोग समूह बनाकर लाठी-डंडे के सहारे गश्त कर रहे हैं।

    झंगहा थानेदार जयंत कुमार सिंह ने बताया कि 12 फोटोग्राफरों के पास ड्रोन कैमरे दर्ज हैं। उन्हें निर्देश दिया गया है कि जहां भी बुकिंग हो, पहले थाने को सूचना दें। बावजूद इसके 25 सितंबर की रात करही, अमहिया और बरही गांवों में ड्रोन उड़ने की शिकायत मिली।

    गोबरौर चौकी के जद्दूपुर और जमरू गांवों में भी 25 व 26 सितंबर की रात ड्रोन देखे गए।पीपीगंज के वार्ड नंबर 10 में कुछ दिन पहले एक ड्रोन गिरा, जिसे पुलिस ने बरामद किया। बाद में पता चला कि वह एक छात्र ने उड़ाया था। हालांकि इसके बाद भी टीचर कालोनी और तिघरा गांव में 24 और 25 सितंबर को ड्रोन उड़ते दिखे। ग्रामीणों का कहना है कि लाइट जलते ही गांव में अफरातफरी मच गई और लोग रातभर पहरे पर रहे।

    बेलीपार थाना क्षेत्र के कतरारी गांव में 22, 25 और 26 सितंबर को ड्रोन उड़ते देखे गए। प्रधान रामप्रसाद निषाद ने कहा कि पुलिस इसे पर्यावरण सर्वेक्षण बता रही है, लेकिन लोग आश्वस्त नहीं हैं। गोला क्षेत्र के शिवपुर चौराहे पर शुक्रवार रात दो ड्रोन दिखे तो देखते ही देखते भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंचे सीओ दरवेश कुमार ने निरीक्षण कर लोगों को भरोसा दिलाया।

    वनटकिया गांव के अविनाश सिंह ने बताया कि उन्होंने लगातार पांच ड्रोन उड़ते देखे। महिलाएं चिल्लाने लगीं और बच्चे डर के मारे घर से बाहर भागे। उन्होंने एक ड्रोन का वीडियो रिकार्ड किया, जो अब इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित है। ग्रामीणों का कहना है कि ड्रोन की रोशनी गांव में दहशत फैला रही है।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना अपराध है। झंगहा, बेलघाट और पीपीगंज थाने की टीमें जांच कर रही हैं। बावजूद इसके ग्रामीणों की दहशत कम नहीं हो रही। लोग मान रहे हैं कि यह तस्करों या अपराधियों की साजिश है।

    गांवों से लगातार ड्रोन उड़ने की शिकायतें आ रही हैं। पुलिस टीमें मौके पर जा रही हैं। लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ड्रोन दिखने पर तुरंत सूचना दें। कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

    -डाॅ. एस. चनप्पा, डीआईजी रेंज