    गोरखपुर पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाई लूट कांड की गुत्थी, रची थी ऐसी साजिश, अधिकारियों का भी चकरा गया था सिर 

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 09:05 AM (IST)

    गोरखपुर में एक चालक ने अपनी शादी के खर्चों के लिए मालिक के रुपये हड़पने के लिए लूट की झूठी कहानी बनाई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर मामले को सुलझा लिया। चालक और उसके साथी को गिरफ्तार कर लूटी गई रकम बरामद कर ली गई है। जांच में पता चला कि चालक ने मई में होने वाली शादी के लिए यह साजिश रची थी।

    पुलिस की गिरफ्त में लूट की झूठी सूचना देने वाला चालक और उसका साथी। - सौ. इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कारोबारी के चालक ने रुपये हड़पने के लिए लूट की झूठी सूचना दी थी।छानबीन में जुटी चिलुआताल थाना पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुवार की रात चालक के साथी को गिरफ्तार कर उसके घर से व्यापारियों से वसूले गए 9.70 लाख रुपये बरामद कर लिए। पुलिस जांच में सामने आया कि जिस चालक ने खुद लूट की सूचना दी थी, मई में उसकी शादी है।खर्च के लिए रुपये हड़पने की नीयत से उसने अपने साथी के साथ मिलकर झूठी कहानी गढ़ी थी।

    बुधवार की रात महराजगंज के फरेंदा निवासी कारोबारी आशीष चौधरी का चालक टुन्नू प्रजापति (निवासी पकड़ीदास, हाटा, कुशीनगर) बीआरडी मेडिकल कालेज के पास से रुपये लेकर लौट रहा था।उसने पुलिस को बताया कि चिउटहा गांव के पास चार बाइक सवार बदमाशों ने कार रोककर लूट की वारदात की। बदमाशों ने शीशा तोड़कर रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गए।सूचना पर चिलुआताल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

    लेकिन, जांच के दौरान न तो संघर्ष के निशान मिले और न ही कार पर किसी हमले के सबूत।पूछताछ करने पर चालक के बयान बार-बार बदलने लगे।इसी विरोधाभास ने पुलिस को शक में डाल दिया। इसके बाद मेडिकल कालेज से लेकर चिउटहा तक लगे सीसी कैमरे खंगाले गए जिसमें पता चला कि वह घटना से कुछ देर पहले शिवपुर-साहबाजगंज इलाके में था।जब पुलिस ने दबाव बनाया तो चालक टूट गया और पूरा सच उगल दिया।

    उसने बताया कि मई में उसकी शादी तय है और रुपये की जरूरत थी।वह व्यापारी के यहां चार साल से चालक था, इसलिए उसे पूरी जानकारी थी कि किस दिन कितना रुपया लाया जाता है। बुधवार को मेडिकल कॉलेज से रुपये उठाने के बाद वह सीधे अपने साथी जयनाथ सिंह (निवासी रग्घूपुर, सिकरीगंज) के पास पहुंचा, जो जिम चलाता है। उसने रुपये से भरा बैग वहीं रख दिया और चिउटहा पहुंचकर फोन पर लूट होने की झूठी सूचना दी।

    एसपी उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि चालक ने लूट की झूठी सूचना देकर मालिक के रुपये हड़पने की योजना बनाई थी।चिलुआताल थानेदार सूरज सिंह ने क्राइम ब्रांच की मदद से छानबीन की तो सच्चाई सामने आ गई। दोनों को आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है।