गोरखपुर पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाई लूट कांड की गुत्थी, रची थी ऐसी साजिश, अधिकारियों का भी चकरा गया था सिर 

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कारोबारी के चालक ने रुपये हड़पने के लिए लूट की झूठी सूचना दी थी।छानबीन में जुटी चिलुआताल थाना पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुवार की रात चालक के साथी को गिरफ्तार कर उसके घर से व्यापारियों से वसूले गए 9.70 लाख रुपये बरामद कर लिए। पुलिस जांच में सामने आया कि जिस चालक ने खुद लूट की सूचना दी थी, मई में उसकी शादी है।खर्च के लिए रुपये हड़पने की नीयत से उसने अपने साथी के साथ मिलकर झूठी कहानी गढ़ी थी।

बुधवार की रात महराजगंज के फरेंदा निवासी कारोबारी आशीष चौधरी का चालक टुन्नू प्रजापति (निवासी पकड़ीदास, हाटा, कुशीनगर) बीआरडी मेडिकल कालेज के पास से रुपये लेकर लौट रहा था।उसने पुलिस को बताया कि चिउटहा गांव के पास चार बाइक सवार बदमाशों ने कार रोककर लूट की वारदात की। बदमाशों ने शीशा तोड़कर रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गए।सूचना पर चिलुआताल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

लेकिन, जांच के दौरान न तो संघर्ष के निशान मिले और न ही कार पर किसी हमले के सबूत।पूछताछ करने पर चालक के बयान बार-बार बदलने लगे।इसी विरोधाभास ने पुलिस को शक में डाल दिया। इसके बाद मेडिकल कालेज से लेकर चिउटहा तक लगे सीसी कैमरे खंगाले गए जिसमें पता चला कि वह घटना से कुछ देर पहले शिवपुर-साहबाजगंज इलाके में था।जब पुलिस ने दबाव बनाया तो चालक टूट गया और पूरा सच उगल दिया।