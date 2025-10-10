Gorakhpur : मस्जिद की दीवार पर 'I Love Mohammed' का पोस्टर लगाने के बाद मचा हड़कंप, पुलिस ने लिया ये एक्शन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में एक बार फिर विवादित पोस्टर लगाने से माहौल गरम हो गया। गुरुवार की सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटे काजीपुर स्थित एक मस्जिद की दीवार पर ‘आई लव मोहम्मद’ लिखा उत्तेजक नारे वाला हरा पोस्टर लगाए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पोस्टर पर लिखा था-‘मोहम्मद के लिए खून का कतरा बहाएंगे, मौका पड़ा तो सिर कटाएंगे...’ जैसे ही स्थानीय लोगों की इस पर नजर पड़ी वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। मामले की जानकारी होते ही कोतवाली पुलिस पहुंची और विवादित पोस्टर को उतरवाया।

क्या बोले स्थानीय लोग

स्थानीय लोगों के मुताबिक, सुबह जब नमाजियों की भीड़ मस्जिद में आई, तो दीवार पर लगा पोस्टर सबसे पहले कुछ युवकों ने देखा। पोस्टर हरे रंग का था, बीच में बड़े अक्षरों में ‘आई लव मोहम्मद’ उसके नीचे उत्तेजक बातें लिखी गई थीं। मामले की जानकारी होते ही कोतवाली पुलिस और स्थानीय खुफिया एजेंसी के अधिकारी मौके पर पहुंचे।

मस्जिद के मुतवल्ली (प्रबंधक) से पोस्टर के बारे में पूछा तो उन्होंने किसने लगाया इसकी जानकारी होने से इनकार कर दिया। पुलिस ने पोस्टर हटवाकर अपने कब्जे में ले लिया। किसने इसे लगाया इसकी जानकारी के लिए आसपास के सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पोस्टर किसने लगाया, इसकी जांच कराई जा रही है। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई होगी।