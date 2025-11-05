गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में बनेगा नगर निगम का दो मंजिला मार्ट, हाईवे से जाने वाले लोगों को भी खरीदारी में होगी आसानी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पटरी व्यापारियों को व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम शहर के विभिन्न इलाकों में वेंडिंग जोन बना रहा है। इसी क्रम में मुख्य रूप से महेवा मंडी से लेकर ट्रांसपोर्टनगर के पटरी व्यापारियों के लिए ट्रांसपोर्टनगर में आधुनिक दो मंजिला मार्ट (बाजार) बनाएगा। इसमें ऊपर और नीचे 50-50 दुकानें होंगी।

ट्रांसपोर्ट नगर में करीब चार करोड़ रुपये की लागत से बने वेंडिंग जोन को ध्वस्त कर नये सिरे से इस आधुनिक मार्ट बनाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी से लेकर मुक्तेश्वर नाथ मंदिर तक प्रस्तावित डबल स्टोरी नगर निगम मार्ट पर करीब 16 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निगम टेंडर आदि की औपचारिकता की तैयारी में जुटा है।

नगर निगम के द्वारा करीब छह साल पहले ट्रांसपोर्टनगर में करीब 2.39 करोड़ रुपये की लागत से वेंडिंग जोन बनाया गया था। ताकि महेवा मंडी से लेकर राजघाट पुल तक सड़क किनारे ठेला खोमचे लगाकर जाम लगाने वालों को हटाकर इस वेंडिंग जोन में व्यवस्थित किया जा सके। जिसमें कुछ पटरी कारोबारियों को स्थान का आवंटन भी हो गया था। लेकिन नगर निगम के कई प्रयास के बावजूद इस वेडिंग जोन को आबाद नहीं किया जा सका।

फ्लाईओवर और सिक्स लेन सड़क बनने के बाद इसकी उपयोगिता बिल्कुल नहीं रह गई। सारे पटरी व्यापारी सड़क किनारे अपनी दुकान सजाए रहते हैं। इसको देखते हुए नगर निगम ने ट्रांसपोर्टनगर में नए सिरे से दो मंजिला मार्ट बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए डीपीआर भी तैयार कर लिया गया है।