    गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में बनेगा नगर निगम का दो मंजिला मार्ट, हाईवे से जाने वाले लोगों को भी खरीदारी में होगी आसानी

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:40 AM (IST)

    गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में नगर निगम द्वारा दो मंजिला मार्ट बनाया जाएगा। इस मार्ट में भूतल और दूसरे तल पर 50-50 दुकानें होंगी। 16 करोड़ की लागत से बनने वाले इस मार्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। इससे हाईवे से गुजरने वाले लोगों को खरीदारी में आसानी होगी।

    करीब 16 कराेड़ रुपये की लागत से बनेगा, पटरी व्यापारियों को मिलेगी जगह

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पटरी व्यापारियों को व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम शहर के विभिन्न इलाकों में वेंडिंग जोन बना रहा है। इसी क्रम में मुख्य रूप से महेवा मंडी से लेकर ट्रांसपोर्टनगर के पटरी व्यापारियों के लिए ट्रांसपोर्टनगर में आधुनिक दो मंजिला मार्ट (बाजार) बनाएगा। इसमें ऊपर और नीचे 50-50 दुकानें होंगी।

    ट्रांसपोर्ट नगर में करीब चार करोड़ रुपये की लागत से बने वेंडिंग जोन को ध्वस्त कर नये सिरे से इस आधुनिक मार्ट बनाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी से लेकर मुक्तेश्वर नाथ मंदिर तक प्रस्तावित डबल स्टोरी नगर निगम मार्ट पर करीब 16 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निगम टेंडर आदि की औपचारिकता की तैयारी में जुटा है।

    नगर निगम के द्वारा करीब छह साल पहले ट्रांसपोर्टनगर में करीब 2.39 करोड़ रुपये की लागत से वेंडिंग जोन बनाया गया था। ताकि महेवा मंडी से लेकर राजघाट पुल तक सड़क किनारे ठेला खोमचे लगाकर जाम लगाने वालों को हटाकर इस वेंडिंग जोन में व्यवस्थित किया जा सके। जिसमें कुछ पटरी कारोबारियों को स्थान का आवंटन भी हो गया था। लेकिन नगर निगम के कई प्रयास के बावजूद इस वेडिंग जोन को आबाद नहीं किया जा सका।

    फ्लाईओवर और सिक्स लेन सड़क बनने के बाद इसकी उपयोगिता बिल्कुल नहीं रह गई। सारे पटरी व्यापारी सड़क किनारे अपनी दुकान सजाए रहते हैं। इसको देखते हुए नगर निगम ने ट्रांसपोर्टनगर में नए सिरे से दो मंजिला मार्ट बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए डीपीआर भी तैयार कर लिया गया है।

    दुकानों के अलावा टायलेट आदि की भी होगी सुविधा
    प्रस्तावित डीपीआर के मुताबिक, मार्ट के भूतल और पहले तल पर 50-50 दुकानें होंगी। इसके टायलेट आदि भी सुविधा होगी। दुकानों को पटरी कारोबारियों को ही आवंटित करने की नगर निगम की योजना है। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित करना शहर की सबसे बड़ी जरूरत बनती जा रही है। लेकिन अनियोजित योजना के तहत निर्माण कार्य पर सवाल भी उठने लगे हैं। हालांकि लोग नगर निगम द्वारा वेंडिंग जोन पर खर्च किए गए 4 करोड़ रुपये को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं।

    शहर के कई इलाकों में वेडिंग जोन बनाने की तैयारी
    अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने कहा कि शहर के पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम शहर के विभिन्न इलाकों में वेंडिंग जोन बनाने की तैयारी में है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सामने, पैडलेगंज से मोहद्दीपुर चौराहा तक, गोरखनाथ ओवरब्रिज के पास समेत कई अन्य स्थानों पर स्थान चिह्नित किया गया है। इसको बनाने की कवायद शुरू की जा चुकी है।

    ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी से लेकर मुक्तेश्वर नाथ मंदिर तक डबल स्टोरी मार्ट बनाया जाएगा। भू-तल पर 50 और दूसरे तल भी 50 दुकानें होंगी। 16 करोड़ से प्रस्तावित मार्ट को लेकर टेंडर की औपचारिकता पूरी की जा रही है।

    -अमित कुमार शर्मा, मुख्य अभियंता, नगर निगम