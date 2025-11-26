Gorakhpur Double Murder: कमरे में संघर्ष के निशान, एक से अधिक थे हमलावर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पुलिस को विमला के कमरे में संघर्ष के निशान मिले हैं जिससे अाशंका जताई जा रही है कि घटना में एक से अधिक लोग शामिल थे।वहीं छानबीन में पता चला कि पीपीगंज मूल निवासी रामनरेश की पहली पत्नी शांति जायसवाल थीं, जिनसे दो बेटियां विमला और सुशीला जन्मीं। बाद में उनकी दूसरी शादी हुई और दूसरी पत्नी अपनी दो बेटियों के साथ इसी घर में ऊपर वाले हिस्से में रहती थी जिनकी पांच वर्ष पहले कैंसर से मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी दूसरे परिवार ने घर का 40 लाख रुपये में एग्रीमेंट कर दिया था। पड़ोसियों ने बताया कि रविवार रात में विमला को आखिरी बार देखा।बयान के आधार पर पुलिस हत्या के संभावित समय जोड़ रही है। पड़ोसियों के मुताबिक विमला विमला की दिनचर्या लड़को जैसी थी।

वह पैंट-शर्ट पहनती, बाइक व कार चलाती थी और अपनी मां की सेवा के कारण उसने शादी नहीं की थी। पुलिस यह भी समझने की कोशिश कर रही है कि क्या उसकी यह जीवन-शैली किसी को खटकती थी या किसी पुराने विवाद की पृष्ठभूमि बनी थी।कमरे की स्थिति सबसे चौंकाने वाली साबित हुई।

फर्श पर गिरी वस्तुएं, टूटे सामान बता रहे थे कि हाथ-पैर मारकर खुद को बचाने के संकेत बताते हैं कि विमला ने हमलावर से भि ड़ने की कोशिश की थी। मगर संख्या ज्यादा होने के कारण वह दब गई। दूसरी ओर, मां शांति देवी उम्रदराज़ थीं और चल नहीं पाती थीं, इसलिए उनके कमरे में प्रतिरोध या संघर्ष के संकेत नहीं मिले।