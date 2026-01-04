विशेष स्कूलों-शेल्टर होम्स में लापरवाही पर गोरखपुर DM ने जताई नाराजगी, काम में कोताही बरतने पर दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। डीएम दीपक मीणा ने जनपद में चल रही विभिन्न महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं व सामाजिक संस्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी कार्य गुणवत्ता पूर्ण मानकों के अनुसार तथा निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं। किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सबसे पहले जिलाधिकारी ने कोनी स्थित निर्माणाधीन महिला पीएसी बटालियन के आवासीय व अनावासीय भवनों तथा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की प्रगति और प्रस्तुत माडल का अवलोकन करते हुए कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। साथ ही परिसर में जलभराव की समस्या न आने पाए, इसके लिए समुचित जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मानवशक्ति बढ़ाकर कार्यों में तेजी लाने को भी कहा।

इसके बाद जिलाधिकारी ने ताल नदौर स्थित निर्माणाधीन वेटरनरी कालेज का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। कार्यदायी संस्था को प्राथमिकता के आधार पर मानक के अनुरूप कार्य समय से पूरा करने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में उन्होंने ताल नदौर में बन रहे अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। कार्यदायी संस्था द्वारा मिट्टी भराई का कार्य चलने की जानकारी देने पर डीएम ने कार्यों में तेजी लाने तथा किसी भी समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।

ताल नदौर स्थित कान्हा गौशाला और गो संरक्षण केंद्र का लिया जायजा इसके बाद डीएम ने ताल नदौर स्थित कान्हा गौशाला एवं गो संरक्षण केंद्र का भी जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आपसी समन्वय से गोशाला को शीघ्र संचालित किया जाए। इसके बाद निर्माणाधीन एकीकृत आयुष चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया, जहां कार्यों की धीमी गति पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की और चेतावनी दी कि लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

शैक्षणिक व सामाजिक संस्थानों के निरीक्षण में डीएम ने स्पर्श राजकीय दृष्टि बाधित बालिका इंटर कालेज का भ्रमण किया। उन्होंने शैक्षणिक व्यवस्था, छात्रावास, भोजन, पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधा एवं विशेष शिक्षण संसाधनों का निरीक्षण कर छात्राओं से संवाद किया। इसके बाद मूकबधिर बालकों के राजकीय विद्यालय और मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया गया।