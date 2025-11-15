गोरखपुर मंडल ने हासिल किए 3224 करोड़, अब सात हजार करोड़ पर फोकस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) 5.0 की तैयारियों के बीच गोरखपुर मंडल को इस बार 10,700 करोड़ रुपये के निवेश को धरातल पर उतारने का लक्ष्य मिला है। इसमें से 3,224 करोड़ रुपये के निवेश पर मुहर लग चुकी है, जबकि करीब सात हजार करोड़ रुपये का कार्य लक्ष्य अभी बाकी है। मंडल में सबसे अधिक 2,590 करोड़ रुपये का निवेश गोरखपुर जिले में साकार हुआ है। इसके अलावा कुशीनगर में 120 करोड़, महाराजगंज में 255 करोड़ और देवरिया में 259 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हो चुका है।

