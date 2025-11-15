गोरखपुर मंडल ने हासिल किए 3224 करोड़, अब सात हजार करोड़ पर फोकस
गोरखपुर मंडल ने 3224 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है। अब मंडल का ध्यान 7000 करोड़ रुपये के लक्ष्य को प्राप्त करने पर है। राजस्व संग्रह में वृद्धि के साथ, मंडल भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है ताकि राजस्व को और बढ़ाया जा सके। इसके लिए नई रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) 5.0 की तैयारियों के बीच गोरखपुर मंडल को इस बार 10,700 करोड़ रुपये के निवेश को धरातल पर उतारने का लक्ष्य मिला है। इसमें से 3,224 करोड़ रुपये के निवेश पर मुहर लग चुकी है, जबकि करीब सात हजार करोड़ रुपये का कार्य लक्ष्य अभी बाकी है। मंडल में सबसे अधिक 2,590 करोड़ रुपये का निवेश गोरखपुर जिले में साकार हुआ है। इसके अलावा कुशीनगर में 120 करोड़, महाराजगंज में 255 करोड़ और देवरिया में 259 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हो चुका है।
जीबीसी 5.0 के लिए गोरखपुर को कुल 7,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है। वहीं देवरिया को 1,500 करोड़, कुशीनगर को 1,200 करोड़ और महराजगंज को 1,000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
कमिश्नर अनिल ढींगरा ने समपर तय लक्ष्य के अनुसार निवेश को धरातल पर उतारकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों से धारा 80 के तहत कृषि से व्यावसायिक या औद्योगिक कराए गए मामलों को चिन्हित करने और संबंधित से निवेश को धरातल पर उतारने का सुझाव दिया है।
यह भी पढ़ें- गोरखपुर में पर्यावरण संरक्षण के अभियान को विचारों का खाद-पानी दे गईं डॉ.सुनीता नरायण, बोलीं- हर छोटे‑छोटे कदम से होते हैं बड़े बदलाव
जीबीसी 4.0 में किया था बेहतर प्रदर्शन
इससे पहले हुए जीबीसी 4.0 में भी मंडल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। देवरिया ने 1,100 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 1,283 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया था। इसी तरह गोरखपुर ने 2,500 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 17,322 करोड़ रुपये, कुशीनगर ने 1,800 करोड़ के सापेक्ष 1,169 करोड़ और महराजगंज ने 11 करोड़ के लक्ष्य के स्थान पर 937 करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतारा था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।