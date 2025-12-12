Gorakhpur News: रात में सड़क पर उतरे DIG, गश्त और बार्डर सुरक्षा का लिया जायजा
गोरखपुर में डीआइजी डा. एस. चनप्पा ने रात में गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने देवरिया बार्डर पर पुलिस की सक्रियता, वाहनों की चेकिंग और ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए डीआइजी डा. एस. चनप्पा गुरुवार की रात गश्त पर निकले। देवरिया बार्डर तक उन्होंने पुलिस की रात में सक्रियता, वाहनों की चेकिंग व्यवस्था और पशु तस्करी रोकने के लिए लगाए गए घेरों का मौके पर निरीक्षण किया।
देर रात तक चले इस औचक निरीक्षण में डीआइजी ने थाना और चौकी पुलिस को निर्देश दिए कि रात के समय चोरी व पशु तस्करी रोकने के लिए सतर्कता में किसी भी तरह की ढिलाई न बरते।
डीआइजी ने पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मियों बातचीत की और उनसे इनपुट लिया। उन्होंने कहा कि पशु तस्कर रात के अंधेरे में मार्ग बदलकर भागने की कोशिश करते हैं, इसलिए हर संदिग्ध वाहन को रोककर चेक किया जाए। यदि कोई वाहन बिना रुके निकलने की कोशिश करे तो तत्काल उसकी सूचना आगे की पुलिस चौकी को दी जाए, ताकि उसे दूसरे बैरियर पर रोका जा सके।
यह भी पढ़ें- छह महीने से फर्जी IAS बनकर घूम रहा था ललित, साला और सहयोगी भी गिरफ्तार
निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने यह भी पाया कि कुछ स्थानों पर वाहनों की चेकिंग ठीक ढंग से नहीं हो रही थी। इस पर उन्होंने स्थानीय पुलिस को व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने आदेश दिया कि रात में बैरियर पर दो शिफ्ट में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए, ताकि किसी भी समय सुरक्षा में ढिलाई न आए।
पुलिसकर्मियों से उनके ड्यूटी समय, संसाधन और स्थानीय चुनौतियों के बारे में में भी पूछा। उन्होंने कहा कि रात में आम जनता की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है, इसलिए हर अधिकारी और कर्मचारी चौकसी बढ़ाएं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।