Gorakhpur News: रात में सड़क पर उतरे DIG, गश्त और बार्डर सुरक्षा का लिया जायजा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए डीआइजी डा. एस. चनप्पा गुरुवार की रात गश्त पर निकले। देवरिया बार्डर तक उन्होंने पुलिस की रात में सक्रियता, वाहनों की चेकिंग व्यवस्था और पशु तस्करी रोकने के लिए लगाए गए घेरों का मौके पर निरीक्षण किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

देर रात तक चले इस औचक निरीक्षण में डीआइजी ने थाना और चौकी पुलिस को निर्देश दिए कि रात के समय चोरी व पशु तस्करी रोकने के लिए सतर्कता में किसी भी तरह की ढिलाई न बरते। डीआइजी ने पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मियों बातचीत की और उनसे इनपुट लिया। उन्होंने कहा कि पशु तस्कर रात के अंधेरे में मार्ग बदलकर भागने की कोशिश करते हैं, इसलिए हर संदिग्ध वाहन को रोककर चेक किया जाए। यदि कोई वाहन बिना रुके निकलने की कोशिश करे तो तत्काल उसकी सूचना आगे की पुलिस चौकी को दी जाए, ताकि उसे दूसरे बैरियर पर रोका जा सके।