    गोरखपुर में जल निगम की लापरवाही से आ रही दूषित पानी, गंभीर रोगों से ग्रसित हो रहे लोग

    By Santosh Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 06:27 PM (IST)

    गोरखपुर के पिपरौली सहित कई गांवों में जल निगम की टूटी पाइपलाइनों से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। ग्रामीण मजबूरी में यह गंदा पानी पीने को मजबूर हैं ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दूषित पानी पीने से हुईं मौतों के बाद भी जिम्मेदार जाग नहीं रहे है। ब्लाक के आधा दर्जन गांवों में जल निगम की टोटियों से गंदा पानी निकल रहा है। गरीब मजबूरी में दूषित पानी पी रहा है, जिससे जीवन को खतरा बना हुआ है।

    पिपरौली में करीब चालीस वर्ष पूर्व बनी पानी की टंकी से जल निगम द्वारा पानी की आपूर्ति के लिए डाली गई पाइप लाइन जगह-जगह से टूटी हुई है। पाइप लाइन की लीकेज होने से घरों तक दूषित जल पहुंच रहा।

    प्रदूषित पानी-पीने से लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। ब्लाक अडीलापार तेनुअन, वसुधा और बांसपार में भी सप्लाई का पानी दूषित आता है। यहां भी पिपरौली जल निगम से ही सप्लाई होती है।

    जबकि अडीलापार और तेनुअन जल शक्ति मिशन द्वारा गांव में ही बनी पानी की टंकी से आपूर्ति होती है। पाइप लाइन की लीकेज होने से घरों तक दूषित जल पहुंच रहा। प्रदूषित पानी-पीने से लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं।

    लोगों की मानें तो गन्दा पानी पीने से गांव में हर तीसरा व्यक्ति टाइफाइड जैसी बीमारी का शिकार हैं। वहीं चिकित्सक भी दूषित जल के सेवन को ही इस बीमारी की वजह मान रहे हैं। तमाम शिकायतों के बाद भी काफी दिनों से ऐसा चल रहा है।

    ग्रामीण रामेश्वर सिंह कहते हैं कि ब्लॉक की पुलिया के पास काफी दिन से पाइप टूटी है। कोई देखने भी नहीं आया। संजय सिंह ने कहा कि पाइप लीक होने से नालियों का गंदा पानी घरों तक पहुंचता है और लोग बीमार हो रहे हैं।

    वसीम अहमद कहते हैं कि कई जगह पाइप टूटी है। कई बार शिकायत के बाद अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। जल निगम के जेई दीपक कुमार ने कहा कि पाईप लाईन कहां टूटी है, दिखवा कर सही कराया जायेगा।