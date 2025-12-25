Gorakhpur Cold: चार साल बाद मिला मौसम का साथ, बढ़ा गर्म कपड़ों का बाजार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चार साल के बाद ऐसा मौसम आया है। नवंबर से ही कोहरा पड़ने लगा है। अब जाकर लगा है कि ठंड आ गई है। इसका असर हमारे कारोबार अच्छा है। ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। इससे कचहरी क्लब टाउनहाल मैदान में लगे तिब्बती बाजार में गर्म कपड़ों की दुकान संचालित करने वाले देहरादून के छवांग काफी खुश हैं।

वह कहते हैं कि यदि इसी तरह से ठंड पड़ी तो इस बार फरवरी तक कोई आइटम नहीं बचेगा। बुधवार को बाजार में रौनक रही। जैकेट, ब्लेजर, स्वेटर, स्वेट शर्ट, शाल्, स्टाल, और कार्डिगन खरीदने के लिए लोग खूब पहुंचे। दुकानदारों ने बताया कि गर्म कपड़ों का बाजार पूरी तरह से ठंड पर निर्भर है। इसलिए विक्रेता काफी प्रसन्न हैं।

तिब्बती मार्केट में लगभग 60 दुकानें लगी हैं। सर्दी बढ़ने के साथ ही इन पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार लंबे जैकेट की मांग अधिक है। महिलाओं से लेकर पुरुषों तक में इनकी मांग है। कुछ लोग ऐसे जैकेट खरीद रहे हैं जो यूनिसेक्स हैं। देहरादून के रहने वाले टैपा ने बताया कि जैकेट और स्वेटर ज्यादा बिक रहे हैं। बच्चों के लिए बाबा सूट ग्राहक ले जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि पहाड़ और मैदान का पहनावा भिन्न होता है। इन दुकानों को लगाने के लिए लगभग आठ माह तक तैयारी की जाती है। नेपाल के काठमांडू, दिल्ली, कोलकाता सहित अन्य शहरों से नए फैशन और मांग को देखते हुए गर्म कपड़ों को बाजार में सजाया जाता है। 12 फरवरी 26 तक दुकानें लगेंगी, लेकिन ऐसे ही मौसम रहा तो स्टाक खप जाएगा।

टाउनहाल मैदान के दूसरे हिस्से में कश्मीरी मार्केट भी सजा है। यहां कश्मीर में बने गर्म कपड़ों की बिक्री हो रही है। बुधवार को बाजार में काफी भीड़ रही। बच्चों के लिए हेडफोन टोपी खरीदने वाले मोलभाव करते नजर आए। विक्रेताओं ने कहा कि साढ़े तीन सौ से कम दाम नहीं मिल पाएगा।