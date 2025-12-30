Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    खुशखबरी! गोरखपुर परिक्षेत्र के 11 रूटों पर चलेंगी मुख्यमंत्री जनता सेवा बसें, सामान्य से 20 प्रतिशत कम होगा किराया

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:12 PM (IST)

    नए साल में गोरखपुर परिक्षेत्र (गोरखपुर व बस्ती मंडल) के 11 रूटों पर मुख्यमंत्री जनता सेवा बसें चलेंगी। मुख्यालय लखनऊ ने संचालन को हरी झंडी दे दी है। इ ...और पढ़ें

    Hero Image

    गोरखपुर परिक्षेत्र के 11 रूटों पर चलेंगी मुख्यमंत्री जनता सेवा बसें

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नए साल में गोरखपुर परिक्षेत्र (गोरखपुर व बस्ती मंडल) के 11 रूटाें पर मुख्यमंत्री जनता सेवा बसें चलेंगी। मुख्यालय लखनऊ ने बसों के संचालन को लेकर हरी झंडी दे दी है।

    मुख्यालय के दिशा-निर्देश पर परिवह निगम ने बस चलाने की तैयारी आरंभ कर दी है। मुख्यमंत्री बस सेवा के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों से शहर का आवागमन सुगम हो जाएगा। किराया भी सामान्य से 20 प्रतिशत कम लगेगा।

    परिवहन निगम ने गोरखपुर परिक्षेत्र में चिह्नित प्रत्येक रूटों पर कम से कम एक-एक बस चलाने का निर्णय लिया है। यात्रियों की संख्या बढ़ने और मांग पर बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे।

    दरअसल, ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख रूटों पर बसों का संचालन नहीं होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गांवों से कस्बा और शहर में आवागमन करने वाले लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री जनता सेवा बस लोगों को राहत पहुंचाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
    डिपो
    रूट का नाम
    दूरी (किमी)
    गोरखपुर
    ढाढ़ा-पिपराइच गोरखपुर
    46
    देवरिया
    पुरनाछापर-खूखून्दु-नूनखार-देवरिया
    33
    देवरिया
    हाटा-महुआडीह-देवरिया
    31
    सिद्धार्थनगर
    बढ़नी चाफा-मडुरिया-डुमरियागंज
    62
    सिद्धार्थनगर
    सिद्धार्थनगर-हटवा-सिद्धार्थनगर
    40
    सिद्धार्थनगर
    विस्कोहर-सिद्धार्थनगर-इटवा
    80
    महराजगंज
    महराजगंज-बेलवाघाट वाया घुघली
    38
    सोनौली
    बृजमनगंज-सहजनवा-बाबू-कोल्हुई-सोनौली
    49
    सोनौली
    धानी-बृजमनगंज-कोल्हुई-सोनौली
    58
    बस्ती
    परशुरामपुर-परसा-हरैया-बस्ती
    67
    बस्ती
    मेहदावल-नंदौर-सेमरिहेवा-बस्ती
    44

    मुख्यमंत्री जनता सेवा बसों को ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित करने की योजना है। लखनऊ मुख्यालय की तरफ से स्वीकृति मिल चुकी है। गोरखपुर-बस्ती मंडल के 11 रूट बनाए गए हैं। इन रूटों पर जल्द ही बसों का संचालन शुरू करा दिया जाएगा। पहली बार 11 रूटों पर 11 बसों का संचालन किया जाएगा। किराया सामान्य से 20 प्रतिशत कम होगा।

                                                                          लव कुमार सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम