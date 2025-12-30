खुशखबरी! गोरखपुर परिक्षेत्र के 11 रूटों पर चलेंगी मुख्यमंत्री जनता सेवा बसें, सामान्य से 20 प्रतिशत कम होगा किराया

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नए साल में गोरखपुर परिक्षेत्र (गोरखपुर व बस्ती मंडल) के 11 रूटाें पर मुख्यमंत्री जनता सेवा बसें चलेंगी। मुख्यालय लखनऊ ने बसों के संचालन को लेकर हरी झंडी दे दी है।

मुख्यालय के दिशा-निर्देश पर परिवह निगम ने बस चलाने की तैयारी आरंभ कर दी है। मुख्यमंत्री बस सेवा के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों से शहर का आवागमन सुगम हो जाएगा। किराया भी सामान्य से 20 प्रतिशत कम लगेगा।

परिवहन निगम ने गोरखपुर परिक्षेत्र में चिह्नित प्रत्येक रूटों पर कम से कम एक-एक बस चलाने का निर्णय लिया है। यात्रियों की संख्या बढ़ने और मांग पर बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे।

दरअसल, ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख रूटों पर बसों का संचालन नहीं होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गांवों से कस्बा और शहर में आवागमन करने वाले लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री जनता सेवा बस लोगों को राहत पहुंचाएगी।