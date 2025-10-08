Gorakhpur News: ऑटो में चुराया मंगलसूत्र, पीड़िता ने दौड़ाकर पकड़ा

गोरखपुर के मोहद्दीपुर में एक महिला की सतर्कता से मंगलसूत्र चोर गिरोह की सदस्या पकड़ी गई। ऑटो में सवार चोरनी ने महिला का मंगलसूत्र चुरा लिया था। शोर मचाने पर पीड़िता ने चोरनी को दौड़ाकर पकड़ लिया। कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ दो युवकों को भी गिरफ्तार किया है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर के बीचोंबीच सोमवार की दोपहर एक महिला की सतर्कता और हिम्मत से गहने चुराने वाले गिरोह की सदस्य पकड़ी गई।आटो में सवार दूसरी महिला चोर ने पीड़ित का मंगलसूत्र निकाल लिया, जानकारी होने पर पीड़ित ने शोर मचाने के साथ ही भाग रही चोरनी को दौड़ाया, गिराया और पकड़ भी लिया।आरोपित के कब्जे से चोरी हुआ मंगलसूत्र बरामद कर कैंट पुलिस ने मंगलवार को उसे न्यायालय में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया।

कोतवाली थाना क्षेत्र के पर्दिलपुर मोहल्ला निवासी रंजना सोमवार को निजी काम से घर से निकली थीं।मोहद्दीपुर जाने के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय चौराहा पर आटो पकड़ा। उसी आटो में उनके बगल में एक अन्य महिला बैठी थी। जब आटो मोहद्दीपुर चौराहे के पास पहुंचा, तो महिला उतरकर भागने लगी।

रंजना को कुछ अजीब लगा तो उन्होंने गले पर हाथ लगाया, तो पाया कि मंगलसूत्र गायब है।इसके बाद शोर मचाते हुए महिला का पीछा किया। भगदड़ में भाग रही महिला फिसलकर गिर गई। इस दौरान उसके कपड़े भी फट गए और उसे हल्की चोटें आईं।