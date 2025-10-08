Gorakhpur News: ऑटो में चुराया मंगलसूत्र, पीड़िता ने दौड़ाकर पकड़ा
गोरखपुर के मोहद्दीपुर में एक महिला की सतर्कता से मंगलसूत्र चोर गिरोह की सदस्या पकड़ी गई। ऑटो में सवार चोरनी ने महिला का मंगलसूत्र चुरा लिया था। शोर मचाने पर पीड़िता ने चोरनी को दौड़ाकर पकड़ लिया। कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ दो युवकों को भी गिरफ्तार किया है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर के बीचोंबीच सोमवार की दोपहर एक महिला की सतर्कता और हिम्मत से गहने चुराने वाले गिरोह की सदस्य पकड़ी गई।आटो में सवार दूसरी महिला चोर ने पीड़ित का मंगलसूत्र निकाल लिया, जानकारी होने पर पीड़ित ने शोर मचाने के साथ ही भाग रही चोरनी को दौड़ाया, गिराया और पकड़ भी लिया।आरोपित के कब्जे से चोरी हुआ मंगलसूत्र बरामद कर कैंट पुलिस ने मंगलवार को उसे न्यायालय में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया।
कोतवाली थाना क्षेत्र के पर्दिलपुर मोहल्ला निवासी रंजना सोमवार को निजी काम से घर से निकली थीं।मोहद्दीपुर जाने के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय चौराहा पर आटो पकड़ा। उसी आटो में उनके बगल में एक अन्य महिला बैठी थी। जब आटो मोहद्दीपुर चौराहे के पास पहुंचा, तो महिला उतरकर भागने लगी।
रंजना को कुछ अजीब लगा तो उन्होंने गले पर हाथ लगाया, तो पाया कि मंगलसूत्र गायब है।इसके बाद शोर मचाते हुए महिला का पीछा किया। भगदड़ में भाग रही महिला फिसलकर गिर गई। इस दौरान उसके कपड़े भी फट गए और उसे हल्की चोटें आईं।
स्थानीय लोग भी मौके पर जुट गए। जब रंजना ने सख्ती से पूछताछ की, तो चोरनी ने अपना अपराध कबूल करते हुए मंगलसूत्र निकालकर लौटा दिया।चोर को लेकर रंजना कैंट थाने पहुंची।
प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट संजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित को मंगलवार की दोपहर न्यायालय में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया।
चोरी की बाइक के साथ दो गिरफ्तार
कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया।मंगलवार को दोपहर बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया।
कुसम्ही बाजार के रहने वाले दीपक गुप्ता चार सितंबर को जिला अस्पताल आए थे।गेट के पास खड़ी उनकी बाइक चोरी हो गई।शिकायत पर मामले की जांच कर रही कोतवाली थाना पुलिस ने सोमवार को अज्ञात के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज किया।
नगर निगम चौकी प्रभारी दीप शिखा रंजन ने सीसी कैमरा फुटेज की मदद से घटना में शामिल चिलुआताल के मीरपुर निवासी श्रीकेत सिंह उर्फ प्रिंस व डोहरिया बाजार के अरुण राजभर की पहचान कर मंगलवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया।
