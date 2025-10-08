Gorakhpur News: नशा मुक्ति केंद्र में बिगड़ी युवक तबीयत, बीआरडी में तोड़ा दम

गोरखपुर के बेतियाहाता स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक युवक की इलाज के दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर सूचना न देने से राजू की जान गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम के बाद ही आगे की कार्यवाही करने की बात कही है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बेतियाहाता स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की रविवार को तबीयत बिगड़ गई।मंगलवरा को बीआरडी मेडिकल काॅलेज में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।स्वजन ने नशा मुक्ति केंद्र प्रबंधन पर लापरवाही बरतने और मामले को छिपाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि समय पर सूचना न देने और उपचार में देरी से युवक की जान गई।

चिलुआताल के संझाई गांव का राजू साहनी (36 वर्ष) टाइल्स लगाने का काम करता था और नशे का आदी था। स्वजन ने नशा छुड़ाने के लिए 15 दिन पहले बेतियाहाता स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था। भाई रामजनम साहनी ने आरोप लगाया कि रविवार को राजू की तबीयत अचानक बिगड़ने पर नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारियों ने किसी को सूचना नहीं दी। जब हालत और गंभीर हुई तो उसे शहर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया।