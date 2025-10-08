Language
    Gorakhpur News: नशा मुक्ति केंद्र में बिगड़ी युवक तबीयत, बीआरडी में तोड़ा दम

    By Satish pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 11:58 AM (IST)

    गोरखपुर के बेतियाहाता स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक युवक की इलाज के दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर सूचना न देने से राजू की जान गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम के बाद ही आगे की कार्यवाही करने की बात कही है।

    चिलुआताल के संझाई निवासी राजू 15 दिन पहले गया था नशा मुक्ति केंद्र

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बेतियाहाता स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की रविवार को तबीयत बिगड़ गई।मंगलवरा को बीआरडी मेडिकल काॅलेज में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।स्वजन ने नशा मुक्ति केंद्र प्रबंधन पर लापरवाही बरतने और मामले को छिपाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि समय पर सूचना न देने और उपचार में देरी से युवक की जान गई।

    चिलुआताल के संझाई गांव का राजू साहनी (36 वर्ष) टाइल्स लगाने का काम करता था और नशे का आदी था। स्वजन ने नशा छुड़ाने के लिए 15 दिन पहले बेतियाहाता स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था। भाई रामजनम साहनी ने आरोप लगाया कि रविवार को राजू की तबीयत अचानक बिगड़ने पर नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारियों ने किसी को सूचना नहीं दी। जब हालत और गंभीर हुई तो उसे शहर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया।

    आरोप है कि वहां छोड़कर केंद्र के कर्मचारी भाग निकले।परिवार का कहना है कि करीब 15 दिन पहले जब हम मिलने गए, तो केंद्र के लोगों ने मिलने नहीं दिया। सिर्फ कमरे में दिखाकर वापस भेज दिया। उस समय भी वह कमजोर लग रहा था। तबीयत बिगड़ने पर राजू को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से वह लोग बीआरडी मेडिकल काॅलेज ले गए।

    रामजनम साहनी ने कैंट पुलिस का तहरीर देकर पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी।रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।