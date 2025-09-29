शॉर्ट सर्किट से उठीं लपटें, साड़ी की दुकान में मची अफरातफरी मची, दमकल और पुलिस ने परिवार को बचाया

गोरखपुर के एल्युमिनियम फैक्ट्री रोड पर श्री साड़ी दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ऊपरी मंजिल पर सो रहे परिवार के आठ सदस्य फंस गए जिन्हें पुलिस ने सीढ़ी लगाकर सुरक्षित निकाला। आग लगने से दुकान में रखा लगभग 15 लाख रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने ढाई घंटे में आग पर काबू पाया।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एल्युमिनियम फैक्ट्री रोड पर स्थित श्री साड़ी दुकान में शनिवार की रात शार्ट सर्किट से आग लग गई। निचली मंजिल पर दुकान में भीषण आग भड़क उठी तो ऊपर बने मकान में सो रहा पूरा परिवार फंस गया।गिनती के कुछ ही मिनटों में आठ लोगों की जान खतरे में आ गई।

चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी जुटे और फायर ब्रिगेड व पुलिस को सूचना दी। शाहपुर थाने पर तैनात सिपाही इंदल कुमार और मनीष ने सीढ़ी लगाकर परिवार के लोगों को बाहर निकाला। गनीमत रही कि सभी सुरक्षित बाहर आ गए, वरना हादसा और भी भयावह हो सकता था।

गाेरखनाथ के राजेंद्र नगर निवासी राजीव भारतीय एल्युमिनयिम फैक्ट्री के पास रहने वाले शैलेश कुमार पांडेय के मकान में किराए पर कमरा लेकर श्री साड़ी नामक दुकान चलाते हैं। मकान के ऊपरी मंजिल पर शैलेश व उनके बड़े भाई का परिवार रहता है। शनिवार की रात में 12 बजे शार्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई।

नीचे से धुआं और लपटें उठीं तो ऊपर के कमरे में सो रहे शैलेंद्र पांडेय, पत्नी अन्नू, बेटा नवीन, बहू प्रिया, तीन वर्षीय पोती कुहू, बड़े भाई राम गिरिश पांडेय, उनकी पत्नी निर्मला, बेटा दीपक, बहू जुगनू और दोनों बच्चे पीहू (14) व आर्यन (12) घबरा गए। धुएं से सांस लेना मुश्किल हो गया।

शोर मचाते हुए शैलेश,नवीन व दीपक किसी तरह से नीचे आ गए, लेकिन सीढ़ी व दूसरे मंजिल के सभी कमरों में धुआं भर जाने से परिवार के अन्य लोग ऊपर फंस गए। जान बचाने के लिए सभ लोग तीसरे मंजिल पर चढ़ गए। घटना की सूचना परिवार के लोगों ने पुलिस को दी।

फोर्स के साथ शाहपुर थानेदार व फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गए। आग बुझाने के साथ ही मकान की छत पर फंसे परिवार को नीचे उतारने की कोशिश में जुट गए। पड़ोसी के छत पर सीढ़ी लगाकर पुलिसकर्मियों ने परिवार को नीचे उतारा। इस दौरान महिलाएं रो रही थीं और बच्चे चीख रहे थे।

मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने ढाई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना की जानकारी मिलने पर दुकानदार राजीव भारतीय भी पहुंच गए।उन्होंने बताया कि आग इन्वर्टर बैट्री के पास हुए शार्ट सर्किट से लगी है। इसमें करीब 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।