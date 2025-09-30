चोरों के डर से महिला लेकर जा रही थी गहने, ई-रिक्शा चालक लेकर भागा; सीसीटीवी से तलाश में लगी पुलिस

गोरखपुर के बड़गो न्यू कॉलोनी में बसंती देवी नाम की एक महिला के साथ दुखद घटना हुई। वह अपने गहने चोरों से बचाने के लिए बहन के घर जा रही थी तभी एक ई-रिक्शा चालक मौलवी चक से उसका बैग लेकर फरार हो गया। बैग में लगभग 3 लाख के गहने थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से चालक की तलाश कर रही है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बड़गो न्यू कॉलोनी वार्ड नंबर 11 की रहने वाली बसंती देवी का जेवर समेत बैग लेकर ई-रिक्शा चालक फरार हो गया। वह चोरों के डर से जेवर लेकर बहन के घर संतकबीरनगर जा रही थी। मौलवी चक से उन्होंने ई-रिक्शा पकड़ा था। सीसी कैमरे में चालक समेत गाड़ी जाते हुए कैद है। सूचना पर रामगढ़ताल थाना पुलिस चालक की तलाश कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जेवर को बैग में रखकर बहन के घर निकली थी महिला सोमवार की शाम बसंती देवी घर में रखे जेवर को बैग में रखकर बहन के घर निकली। मौलवी चक से उन्होंने रुस्तमपुर ढाला पर रोडवेज पकड़ने के लिए ई-रिक्शा पकड़ा। रास्ते में दुर्गा प्रतिमा देखकर वह पूजा करने के लिए रिक्शा से उतर गईं। इसी बीच मौका पाकर ई-रिक्शा चालक उनका बैग लेकर फरार हो गया। बैग में कपड़े और करीब तीन लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने थे।