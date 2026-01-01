गोरखपुर में ई-कॉमर्स ड्रापशिपिंग के नाम पर 1.5 करोड़ का चिटफंड घोटाला, निवेशक हुए ठगी का शिकार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ई-कामर्स ड्रापशिपिंग और नेटवर्किंग के नाम पर फर्जी चिटफंड कंपनी खाेलकर जालसाने ने 1.50 करोड़ रुपये हड़प लिए। निवेशकों को 90 दिन में नौ प्रतिशत व्याज देने का झांसा देकर रुपये जमा कराता था। शिक्षक पत्नी और बेटे के नाम से कंपनी खोली थी।

अब कंपनी बंद कर फरार हो गया। देवरिया के गौरीबाजार थाना निवासी प्रभु नाथ गुप्ता ने कोतवाली थाने में तहरीर दी। बताया कि उसके भी 77 लाख रुपये हड़पे है। पुलिस ने कंपनी के निदेशक और सहयोगियों के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्रभू नाथ गुप्ता ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2023 में उनकी मुलाकात सनड्रापशीप रिसेलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक सुनील सिंह से हुई, जो अपनी पत्नी बीना सिंह, पुत्र-पुत्री, निदेशक अरविन्द कुमार डीन और वरिष्ठ एडवाइजर अहमद अली के साथ मिलकर कंपनी चला रहा था।

कंपनी ने निवेशकों को आकर्षित करते हुए दावा किया कि यह ई-कामर्स ड्रापशिपिंग माडल पर काम करती है, जिसमें निवेश करने पर 90 दिनों में छह से नौ प्रतिशत तक लाभ मिलेगा और एक वर्ष में कुल 24 से 40 प्रतिशत तक मुनाफा होगा। इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया था कि निवेशक कभी भी अपने रुपये निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट की डिलीवरी भी किसी भी समय ली जा सकती है।