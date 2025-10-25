गोरखपुर में छठ पूजा को लेकर दो दिन बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, यहां पढ़िए डायवर्जन का मास्टर प्लान
गोरखपुर में छठ पूजा के अवसर पर यातायात व्यवस्था में दो दिनों के लिए बदलाव किया गया है। शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और कई मार्गों पर आवागमन बंद रहेगा। यह परिवर्तन श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए किया गया है। एंबुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छठ पर शहर की यातायात व्यवस्था दो दिनों तक पूरी बदली रहेगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आवागमन और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए 27 अक्टूबर (सोमवार) को दोपहर दो बजे से रात आठ बजे तक और 28 को भोर में दो बजे से सुबह 10 बजे तक यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पर पाबंदी रहेगी।
एसपी यातायात राजकुमार पांडेय ने बताया कि छठ पर्व पर घाटों और मुख्य मार्गों के आसपास भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए शहर के प्रवेश मार्गों पर डायवर्जन की व्यवस्था की गई है।यातायात निरीक्षक,उपनिरीक्षक के साथ मुख्य आरक्षी व आरक्षी की अलग-अलग क्षेत्र में ड्यूटी लगाई गई है।
डायवर्जन के समय शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहन रामनगर कड़जहां, बाघागाड़ा, औद्योगिक क्षेत्र मोड़ और फोरलेन मार्ग से होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। देवरिया, कुशीनगर, लखनऊ, वाराणसी और बड़हलगंज की ओर से आने वाले ट्रक व बसों को शहर में प्रवेश नहीं मिलेगा।
लखनऊ और संतकबीरनगर की तरफ से आने वाले वाहन नौसढ़ से डायवर्ट होकर बाघागाड़ा, रामनगर कड़जहां फोरलेन से अपने गतंव्य की ओर जाएंगे। वाराणसी, मऊ और बड़हलगंज की ओर से आने वाले वाहन भी बाघागाड़ा से ही रामनगर कड़जहां की ओर डायवर्ट किया जाएगा। देवरिया और कुशीनगर से आने वाले भारी वाहन कड़जहां के रास्ते शहर में आएंगे।
यह भी पढ़ें- Chhath Puja 2025: गोरखपुर में छठ का बाजार गुलजार, मौसमी-बेमौसमी फलों की बहार
शहर में भी कई मार्गों पर लागू रहेगा प्रतिबंध :
- लालडिग्गी से गीता प्रेस और रेती चौराहा तक चारपहिया, आटो और ई-रिक्शा वाहनों का आवागमन बंद रहेगा।
- फलमंडी से राजघाट पुल तक किसी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी।
- लखनऊ व वाराणसी की ओर जाने वाली रोडवेज बसें देवरिया बाईपास रोड, रामनगर कड़जहां के रास्ते जाएंगी।
- फरेंदा व पीपीगंज से आने वाले भारी वाहन बरगदवा, औद्योगिक क्षेत्र मोड़,खजांची चौराहा से होकर जाएंगे।
- एंबुलेंस, तीर्थयात्री वाहनों और अन्य आपातकालीन सेवाओं को इस डायवर्जन से मुक्त रखा गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।