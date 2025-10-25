गोरखपुर में छठ पूजा को लेकर दो दिन बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, यहां पढ़िए डायवर्जन का मास्टर प्लान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छठ पर शहर की यातायात व्यवस्था दो दिनों तक पूरी बदली रहेगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आवागमन और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए 27 अक्टूबर (सोमवार) को दोपहर दो बजे से रात आठ बजे तक और 28 को भोर में दो बजे से सुबह 10 बजे तक यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पर पाबंदी रहेगी।

एसपी यातायात राजकुमार पांडेय ने बताया कि छठ पर्व पर घाटों और मुख्य मार्गों के आसपास भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए शहर के प्रवेश मार्गों पर डायवर्जन की व्यवस्था की गई है।यातायात निरीक्षक,उपनिरीक्षक के साथ मुख्य आरक्षी व आरक्षी की अलग-अलग क्षेत्र में ड्यूटी लगाई गई है।

डायवर्जन के समय शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहन रामनगर कड़जहां, बाघागाड़ा, औद्योगिक क्षेत्र मोड़ और फोरलेन मार्ग से होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। देवरिया, कुशीनगर, लखनऊ, वाराणसी और बड़हलगंज की ओर से आने वाले ट्रक व बसों को शहर में प्रवेश नहीं मिलेगा।

लखनऊ और संतकबीरनगर की तरफ से आने वाले वाहन नौसढ़ से डायवर्ट होकर बाघागाड़ा, रामनगर कड़जहां फोरलेन से अपने गतंव्य की ओर जाएंगे। वाराणसी, मऊ और बड़हलगंज की ओर से आने वाले वाहन भी बाघागाड़ा से ही रामनगर कड़जहां की ओर डायवर्ट किया जाएगा। देवरिया और कुशीनगर से आने वाले भारी वाहन कड़जहां के रास्ते शहर में आएंगे।