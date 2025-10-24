Chhath Puja 2025: गोरखपुर में छठ का बाजार गुलजार, मौसमी-बेमौसमी फलों की बहार

इस समय बाजार में लगभग सभी तरह के फल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जबकि बाजार में केले की जरूरतें खड्डा, सिसवा व बाराबंकी से आया केला पूरी कर रहा है। कारोबारी बब्लू ने बताया कि छठ पर्व पर गंजी प्रसाद के रूप में विशेष तौर पर प्रयोग किया जाता है। यह बिक्री के लिए रांची से मंगाया गया है। थाेक में 28 रुपये प्रति किग्रा बिक रहा है। इसी तरह अमड़ा फैजाबाद व टांडा से आया है।



कर्नाटक से आया आम

महेवा फल मंडी में बिना किसी सीजन के भरपूर मात्रा में बिक्री के लिए आम उपलब्ध है। आम के विक्रेता रहमत अली ने बताया कि कर्नाटक से लाल पट्टा व तोतापरी आम पूजा में बिक्री के लिए मंगाया गया है, जिसकी बिक्री थोक में 60 से 70 रुपये प्रति किग्रा की जा रही है। गन्ना विक्रेता राममिलन ने बताया कि उन्होंने अंबेडकर नगर से दो गाड़ी गन्ना मंगाया है, जो आठ से नौ रुपये पीस में बेचा जा रहा हे। फुटकर व्यापारी भी यही से गन्ना ले जा रहे हैं।



100-110 रुपये प्रति किलो बिक रहा अंगूर

छठ के मद्देनजर मंडी में हर तरह के फल पर्याप्त मात्रा में थोक कारोबारी मंगा रहे हैं। अंगूर जहां नासिक व बेंगलुरु से आ रहा है तो वहीं अमरूद की आवक छत्तीसगढ़ से हो रही है। मंडी में अंगूर 120 से 140 रुपये प्रति किलो है तो वहीं छत्तीसगढ़ का अमरुद 80 से 100 रुपये प्रति किलो के भाव बिक रहा है। जबकि शरीफा छह सौ रुपये सैकड़ा बिक रहा है। अनानास विक्रेता वीरेंद्र ने बताया कि अनानास 30 से 40 रुपये पीस बिक रहा है। इसकी आवक सिलीगुड़ी के साथ ही आसाम से है।



छपरा, बलिया, मोतीहारी व मऊ से आया सुपली व दउरा

छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाले सुपली और दउरा की खेप इस बार छपरा, बलिया, मोतीहारी और मऊ से बाजार में पहुंची है।पूजन सामग्री के साथ ही इसकी खरीददारी तेज हो गई है। कारोबारी कन्हैया गुप्ता ने बताया कि छठ पर्व के करीब आते ही इन सामग्रियों की बिक्री तीन गुना तक बढ़ गई है। सुपली 60 तो दउरा 160 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा पूजा के लिए कोसी, पीतल के सूप की बिक्री भी शुरू हाे गई।



छठ के बाजार में गोरखपुर के पनियाला फल की धूम

छठ पर्व पर गोरखपुर के पनियाला फल की इस बार जबरदस्त मांग है। मंडी में विक्रेता बैजनाथ ने बताया कि इसकी आवक पचपेड़वा आदि क्षेत्र से हो रही है। बाजारों में दूर-दराज जिलों से आए खरीदार भी खास तौर पर गोरखपुर के पनियाला की तलाश कर रहे हैं। अपने स्वाद के लिए जाने जाना वह यह फल छठ प्रसाद की थाली में विशेष स्थान रखता है। दुकानदारों के अनुसार, इस बार पनियाला की बिक्री पिछले सालों की तुलना में बढ़ी है।