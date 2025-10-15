गोरखपुर में कब्जा दिलाने पहुंची टीम के सामने किया था बवाल, अब सपा नेता सहित 14 पर मुकदमा दर्ज

संवाद सूत्र, बड़हलगंज। नेशनल इंटर कालेज बड़हलगंज के सामने स्थित दुकानों पर हुए अवैध कब्जे को हटाने पहुंची टीम के सामने बवाल करने वाले सपा नेता समेत 14 पर बड़हलगंज पुलिस ने केस दर्ज किया। कोर्ट के आदेश पर अमीन और बड़हलगंज की टीम सोमवार को पहुंची थी। इस दौरान आरोपितों ने लाठी-डंडा और असलहा लहराते हुए गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी थी। अभिषेक श्रीवास्तव ने थाने में नामजद और अज्ञात के विरुद्ध तहरीर दी।

