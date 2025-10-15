Language
    गोरखपुर में कब्जा दिलाने पहुंची टीम के सामने किया था बवाल, अब सपा नेता सहित 14 पर मुकदमा दर्ज

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 11:38 AM (IST)

    बड़हलगंज में नेशनल इंटर कॉलेज के सामने अवैध कब्जा हटाने गई टीम के साथ सपा नेता समेत 14 लोगों ने बवाल किया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। कोर्ट के आदेश पर टीम कब्जा दिलाने पहुंची थी, लेकिन आरोपियों ने गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के बाद पुलिस ने सपा नेता और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोर्ट ने 15 सितंबर 2025 तक कब्जा दिलाने का आदेश दिया था।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, बड़हलगंज। नेशनल इंटर कालेज बड़हलगंज के सामने स्थित दुकानों पर हुए अवैध कब्जे को हटाने पहुंची टीम के सामने बवाल करने वाले सपा नेता समेत 14 पर बड़हलगंज पुलिस ने केस दर्ज किया।

    कोर्ट के आदेश पर अमीन और बड़हलगंज की टीम सोमवार को पहुंची थी। इस दौरान आरोपितों ने लाठी-डंडा और असलहा लहराते हुए गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी थी। अभिषेक श्रीवास्तव ने थाने में नामजद और अज्ञात के विरुद्ध तहरीर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस पर पुलिस ने सपा नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य दवनाडीह निवासी श्याम नारायण यादव, उनके भाई दुर्गेश यादव, कल्याणपुर निवासी श्रीभगवत यादव व उनके पुत्र मनीष यादव और 10 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। इंटर काॅलेज के संस्थापक स्व रामछबीले श्रीवास्तव ने रोशन ट्रांसपोर्ट को दुकाने किराए पर दी थी। किराया न देने और दुकान खाली न करने के कारण उनके पुत्र ने न्यायालय में वाद दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 15 सितंबर 2025 को पुलिस बल की मौजूदगी में कब्जा दिलाने का आदेश दिया था।

    इसी क्रम में सोमवार को कोर्ट के अमीन राजेंद्र तिवारी और बड़हलगंज पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन आरोपित पक्ष ने बवाल कर दिया। बड़हलगंज के एसएसआई केके गुप्ता ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच हो रही है। साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की होगी।