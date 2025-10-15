Language
    दीपावली और छठ पर्व पर घर जाने की टेंशन हुई खत्म, चलेंगी रोडवेज की 200 अतिरिक्त बसें

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 10:49 AM (IST)

    दीपावली और छठ पर पूर्वांचल और बिहार के यात्रियों के लिए गोरखपुर रोडवेज 200 अतिरिक्त बसें चलाएगा। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ रूट पर बसें बढ़ेंगी। कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और प्रोत्साहन राशि मिलेगी। गोरखपुर क्षेत्र में 80 नई बसें भी शामिल हुई हैं। त्योहारों पर यात्रियों को सुविधा मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली और छठ पर्व पर पूर्वांचल और बिहार के लोगों की सुविधा के लिए गोरखपुर परिक्षेत्र से रोडवेज (परिवहन निगम) की 200 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। गोरखपुर से दिल्ली रूट पर 55, कानपुर रूट पर 45 और लखनऊ रूट पर 100 बसें चलाई जाएंगी। पडरौना, तमकुही, महराजगंज, निचलौल और सोनौली आदि रूटों पर चल रहीं बसों के फेरे बढ़ा दिए जाएंगे।

    परिवहन निगम प्रशासन ने दीपावली व छठ में संबंधित कर्मचारियों, चालकों व परिचालकों की छुट्टी निरस्त कर दी है। त्योहारों में लगातार ड्यूटी करने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

    परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह के अनुसार गोरखपुर परिक्षेत्र से कुल 960 बसें चलाई जा रही हैं। त्योहारों में प्रयास किया जाएगा के यात्रियों को कोई परेशानी न हो। इसके लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने के साथ संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है।

    गोरखपुर परिक्षेत्र को दो माह में 80 नई बसें मिली हैं, इनमें सात बसें वातानुकूलित हैं। शेष सामान्य बसें हैं। सामान्य बसों में 40 ग्रामीण सेवा की बसें हैं, जिनका संचालन आरंभ करा दिया गया है। दीपावली और छठ पर्व पर रोडवेज व अनुबंधित सभी बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।