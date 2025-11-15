गोरखपुर बैंक खातों में 260 करोड़ भूले-बिसरे, तेज हुई धन की वापसी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के निर्देश पर चल रहे ‘आपकी पूंजी–आपका अधिकार’ अभियान के तहत शुक्रवार को बैंक रोड स्थित एसबीआई मुख्य शाखा में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। गोरखपुर के विभिन्न बैंकों के सात लाख खातों में करीब 260 करोड़ रुपये भूले बिसरे हैं, जिसे वापस करने को लेकर इस तरह के जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

शिविर में आरबीआई लखनऊ के सहायक प्रबंधक शमसुद्दीन ने बताया कि देशभर में लगभग 67,000 करोड़ रुपये ऐसे खातों में डंप पड़े हैं जिनका वर्षों से दावा नहीं किया गया। उन्होंने बैंकों से व्यापक प्रचार–प्रसार कर लोगों को उनकी राशि दिलाने पर जोर दिया।

शिविर का शुभारंभ महापौर डा. मंगलेश श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने कहा कि बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियों को नामिनी या सही हकदार तक पहुंचाना अत्यंत सराहनीय कदम है। इस पहल से हजारों–लाखों परिवारों में खुशी लौट रही है। कार्यक्रम में पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबंधक अपूर्व मिश्रा ने कहा कि बैंक अब तक 50 से अधिक खातों में 50 लाख रुपये से ज्यादा की राशि संबंधित दावेदारों को सौंप चुका है। इंडियन बैंक के उप महाप्रबंधक सतीश सोनकर ने बताया कि ग्राहकों की राशि पहले डिपाजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में स्थानांतरित की जाती थी, लेकिन अब अभियान के तहत उसे वापस कराया जा रहा है।