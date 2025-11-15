Language
    मेडल की आस में ताल में पसीना बहा रही यूपी जूनियर रोइंग टीम, सुबह-शाम लहरों पर नाव लेकर मेहनत कर रहे खिलाड़ी

    By Prabhat Pathak Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 10:49 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश जूनियर रोइंग टीम मेडल जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। क्वाड्रपल स्कल में खिलाड़ियों का तालमेल उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। टीम का लक्ष्य इस बार उत्तर प्रदेश के लिए मेडल जीतना है और वे इसी दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं।

    भोपाल में 26 से 30 नवंबर तक आयोजित होने वाली 45वीं जूनियर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप में भाग लेगी टीम

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भोपाल में होने वाली 45वीं जूनियर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली यूपी जूनियर रोइंग टीम इन दिनों रामगढ़ताल की लहरों पर पसीना बहा रही है। प्रतियोगिता 26 से 30 नवंबर तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए चयनित खिलाड़ियों के लिए 11 से 25 नवंबर तक विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, जिसमें तकनीक, सहनशक्ति और तालमेल पर खास जोर दिया जा रहा है।

    शिविर में नौ सदस्यीय टीम शामिल है, जिनका चयन 30 अक्टूबर को रामगढ़ताल में आयोजित ट्रायल के जरिए किया गया था। खिलाड़ियों को रोइंग कोच अशोक कुमार और बीके पाल की देखरेख में तैयारी कराई जा रही है। 25 नवंबर को शिविर समाप्त होगा, जिसके बाद टीम भोपाल के लिए रवाना होगी।

    खिलाड़ियों को उम्मीद है कि रामगढ़ताल की मेहनत और कोचों की रणनीति राष्ट्रीय मंच पर यूपी को जरूर पदक दिलाएगी। कोच ने बताया कि शिविर में खिलाड़ियों को सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक, पूर्वाह्न 11:30 बजे से एक बजे तक तथा अपराह्न 3:30 से छह बजे तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

    किस इवेंट में प्रतिभाग करेगा कौन खिलाड़ी
    45वीं जूनियर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप के लिए यूपी टीम में सिंगल स्कल इवेंट में गोरखपुर के स्वप्निल यादव, डबल स्कल में मेरठ के शांतनु चौधरी और देवांश बालियान प्रतिभाग करेंगे। वहीं, काक्सलेस पेयर में देवरिया के किशलय चौहान तथा मुजफ्फरनगर के शाहिल चौधरी दमखम दिखाएंगे। जबकि क्वाड्रपल स्कल इवेंट में हापुड़ के प्रवीण कुमार, देवरिया के हरिनाथ यादव, अलीगढ़ के दीपक कुमार व मोहन यूपी की ओर से पानी पर प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

    कोच को टीम से है जीत की उम्मीद
    प्रशिक्षकों को यूपी टीम से जीत की उम्मीदें हैं। कोच अशोक कुमार का कहना है कि टीम इस बार संतुलित खिलाड़ियों में मेहनत का स्तर देखकर लगता है कि यूपी की टीम कई इवेंट में फाइनल तक पहुंचेगी। रामगढ़ताल रोइंग प्रशिक्षण के लिए बेहतरीन स्थान है और इसका पूरा लाभ खिलाड़ियों को मिल रहा है। प्रशिक्षक बीके पाल ने कहा सभी खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है, और टीम पूरी तरह तैयार है।

    रामगढ़ताल की परिस्थितियां हमें लगातार मजबूत बना रही हैं। इस बार लक्ष्य सिर्फ मेडल है। कोचों की कड़ी ट्रेनिंग से हमारा आत्मविश्वास और बढ़ा है।

    -स्वप्निल यादव, गोरखपुर

    टीम का तालमेल हर दिन बेहतर हो रहा है। तेज हवा हो या शांत पानी हम हर माहौल में अभ्यास कर रहे हैं। इस बार यूपी की टीम चौंकाने वाला प्रदर्शन करेगी।

    -हरिनाथ यादव, देवरिया

    राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कठिन होगी, लेकिन हमारी तैयारी भी उसी स्तर की है। हम तालमेल और स्पीड पर लगातार काम कर रहे हैं।

    -देवांश बालियान, मेरठ

    क्वाड्रपल स्कल में चारों खिलाड़ियों की तालमेल सबसे बड़ी ताकत होती है। हम प्रतिदिन पानी पर अपनी स्पीड को बेहतर करने में लगे हैं। इस बार यूपी के लिए मेडल जीतना ही हमारा लक्ष्य है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

    -दीपक कुमार, अलीगढ़