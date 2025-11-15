मेडल की आस में ताल में पसीना बहा रही यूपी जूनियर रोइंग टीम, सुबह-शाम लहरों पर नाव लेकर मेहनत कर रहे खिलाड़ी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भोपाल में होने वाली 45वीं जूनियर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली यूपी जूनियर रोइंग टीम इन दिनों रामगढ़ताल की लहरों पर पसीना बहा रही है। प्रतियोगिता 26 से 30 नवंबर तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए चयनित खिलाड़ियों के लिए 11 से 25 नवंबर तक विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, जिसमें तकनीक, सहनशक्ति और तालमेल पर खास जोर दिया जा रहा है।

खिलाड़ियों को उम्मीद है कि रामगढ़ताल की मेहनत और कोचों की रणनीति राष्ट्रीय मंच पर यूपी को जरूर पदक दिलाएगी। कोच ने बताया कि शिविर में खिलाड़ियों को सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक, पूर्वाह्न 11:30 बजे से एक बजे तक तथा अपराह्न 3:30 से छह बजे तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।



किस इवेंट में प्रतिभाग करेगा कौन खिलाड़ी

45वीं जूनियर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप के लिए यूपी टीम में सिंगल स्कल इवेंट में गोरखपुर के स्वप्निल यादव, डबल स्कल में मेरठ के शांतनु चौधरी और देवांश बालियान प्रतिभाग करेंगे। वहीं, काक्सलेस पेयर में देवरिया के किशलय चौहान तथा मुजफ्फरनगर के शाहिल चौधरी दमखम दिखाएंगे। जबकि क्वाड्रपल स्कल इवेंट में हापुड़ के प्रवीण कुमार, देवरिया के हरिनाथ यादव, अलीगढ़ के दीपक कुमार व मोहन यूपी की ओर से पानी पर प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।



कोच को टीम से है जीत की उम्मीद

प्रशिक्षकों को यूपी टीम से जीत की उम्मीदें हैं। कोच अशोक कुमार का कहना है कि टीम इस बार संतुलित खिलाड़ियों में मेहनत का स्तर देखकर लगता है कि यूपी की टीम कई इवेंट में फाइनल तक पहुंचेगी। रामगढ़ताल रोइंग प्रशिक्षण के लिए बेहतरीन स्थान है और इसका पूरा लाभ खिलाड़ियों को मिल रहा है। प्रशिक्षक बीके पाल ने कहा सभी खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है, और टीम पूरी तरह तैयार है।



