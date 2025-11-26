गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय में बनेगी बड़ी फार्मेसी, पांच सौ को मिलेगा रोजगार

संवाद सूत्र, भटहट। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय परिसर में जल्द ही बड़ी फार्मेसी की स्थापना प्रारंभ हो जाएगी। इसके भवन का निर्माण पंचकर्म कुटिया के पीछे स्थित खाली भूभाग और आम के बाग के आसपास किया जाएगा। जलभराव वाली भूमि का समतलीकरण करके भवन बनाने की तैयारी की जा रही है। कुलपति डा के रामचंद्र रेड्डी के बताया कि नई फार्मेसी के शुरू होने से करीब पांच सौ लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

वर्तमान में आयुष विश्वविद्यालय के फैकल्टी भवन में फार्मेसी संचालित हो रही है। यहां बनने वाली औषधियों की ओपीडी में लगातार मांग बढ़ रही है। अब उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े केंद्र की आवश्यकता है। पंचकर्म कुटिया के पीछे खाली पड़ी भूमि का प्रयोग भवन निर्माण में किया जाएगा। यहां गड्ढों के कारण जलभराव होता है।