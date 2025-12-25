गोरखपुर एयरपोर्ट से 32 उड़ानों की तैयारी, मुंबई-बेंगलुरु समेत कई शहरों से कनेक्टिविटी होगी मजबूत

Language
    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। हवाई यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। आने वाले समर शेड्यूल में गोरखपुर एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। यहां से कुल 32 उड़ानों के संचालन का प्रस्ताव तैयार कर एयरपोर्ट अथारिटी को भेजा गया है।एयरपोर्ट प्रशासन को उम्मीद है कि शीघ्र ही इसे मंजूरी मिल जाएगी। फिलहाल गोरखपुर एयरपोर्ट से केवल 20 उड़ानें संचालित हो रही हैं, जिसके कारण यात्रियों को सीमित विकल्पों और असुविधाजनक समय-सारिणी के साथ यात्रा करनी पड़ती है।

    समर शेड्यूल में प्रस्तावित विस्तार के बाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद जैसे प्रमुख महानगरों के लिए हवाई संपर्क अधिक सुदृढ़ होगा। उड़ानों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को कम इंतजार के साथ ही दिन भर विकल्प मिलेंगे। इससे व्यापारिक यात्राओं के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

    प्रस्ताव के अनुसार मुंबई के लिए पहले से संचालित स्पाइसजेट और इंडिगो की उड़ानों के अलावा अकासा एयर की दो व इंडिगो की एक अतिरिक्त उड़ान शुरू करने की तैयारी है। दिल्ली के लिए उड़ानों की संख्या बढ़कर सात हो जाएगी। सुबह 7:50 बजे दिल्ली से पहली फ्लाइट गोरखपुर पहुंचेगी, जबकि रात 9:25 बजे दिल्ली के लिए आखिरी उड़ान होगी।

    इससे सुबह से रात तक यात्रियों को सुविधा मिलेगी।बेंगलुरु के लिए दो उड़ानों के संचालन का प्रस्ताव है, जबकि हैदराबाद और कोलकाता के लिए पूर्व की तरह एक-एक उड़ानें होंगी। कुल मिलाकर 16 विमान गोरखपुर आएंगे और यहां से प्रस्थान करेंगे, जिससे दोनों तरफ मिलाकर 32 उड़ानों का संचालन होगा। उड़ानों की बढ़ी हुई संख्या से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, उद्योग व पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

    गोरखपुर एयरपोर्ट पर एक साथ तीन बड़े और एक छोटे विमान के खड़े होने की व्यवस्था पहले से मौजूद है। टर्मिनल भवन के वेटिंग हाल में एक समय में लगभग 300 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नई उड़ानों के शुरू होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश और सीमावर्ती क्षेत्रों के यात्रियों को सीधा और बड़ा लाभ मिलेगा।