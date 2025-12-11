गोरखपुर एम्स ने शुरू की खून की मुफ्त जांच, दो दिन बाद मिलेगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एम्स ने खून व पेशाब की जांच बुधवार से शुरू कर दी है। इसके साथ ही बायोकेमिस्ट्री विभाग से जुड़ी दो सौ रुपये की सभी जांच मुफ्त में होने लगी है। खून व पेशाब के नमूने पहले की तरह भूतल के कमरा नंबर 25 में लिए जाएंगे। रिपोर्ट ओपीडी के प्रथम व द्वितीय तल पर दो दिन बाद मिलेगी। जांच ओपीडी के द्वितीय तल पर हो रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें