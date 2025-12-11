Language
    गोरखपुर एम्स ने शुरू की खून की मुफ्त जांच, दो दिन बाद मिलेगी रिपोर्ट

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 07:53 AM (IST)

    गोरखपुर एम्स ने बुधवार से खून और पेशाब की मुफ्त जांच शुरू कर दी है। बायोकेमिस्ट्री विभाग से संबंधित सभी जांचें मुफ्त हैं। नमूने कमरा नंबर 25 में लिए ज ...और पढ़ें

    एम्स में निजी पैथोलाजी हिंद लैब ने काम किया बंद। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एम्स ने खून व पेशाब की जांच बुधवार से शुरू कर दी है। इसके साथ ही बायोकेमिस्ट्री विभाग से जुड़ी दो सौ रुपये की सभी जांच मुफ्त में होने लगी है। खून व पेशाब के नमूने पहले की तरह भूतल के कमरा नंबर 25 में लिए जाएंगे। रिपोर्ट ओपीडी के प्रथम व द्वितीय तल पर दो दिन बाद मिलेगी। जांच ओपीडी के द्वितीय तल पर हो रही है।

    कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डा. विभा दत्ता ने एम्स में आने वाले रोगियों की सहूलियत के लिए अपने डाक्टरों से खून की जांच कराने का निर्णय लिया था। उन्होंने सभी जरूरी उपकरण मंगवाए और बुधवार से सभी तरह की जांच शुरू करा दी।

    25 नंबर कमरे के बाहर बनाए गए तीन काउंटर
    डाक्टर ने पर्चे पर खून व पेशाब की जांच लिखी तो रोगी को 34 नंबर काउंटर या प्रथम व द्वितीय तल पर बने काउंटर पर जाकर बिल बनवाना होगा। यदि जांच मुफ्त है तो रुपये नहीं देने होंगे। यदि मुफ्त नहीं है तो रुपये जमा कर कमरा नंबर 25 के बाहर आना होगा। यहां तीन काउंटर लगाए गए हैं।

    खून व पेशाब की जांच के आधार पर यहीं रोगी को कंटेनर दिए जाएंगे और पर्चा स्कैन किया जाएगा। कंटेनर लेकर रोगी कमरे में जाएंगे। यहां नमूने लिए जाएंगे। यदि डाक्टर ने तत्काल रिपोर्ट मांगी तो कुछ घंटे में जांच के बाद रिपोर्ट दी जाएगी। रिपोर्ट ओपीडी के प्रथम व द्वितीय तल पर मिलेगी।

    रुपये बचे तो कार्यकारी निदेशक को दिया धन्यवाद
    बुधवार को रोगियों के खून की कई जांच मुफ्त होनी शुरू हो गई। इससे उनको सहूलियत मिली। कई रोगियों की सभी जांच मुफ्त हो गई। कुछ को रुपये देने पड़े। रोगियों व उनके स्वजन ने कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डा. विभा दत्ता का आभार जताया। कहा कि उनके सकारात्मक सोच व रोगी हित के कारण ऐसा संभव हुआ है।

    रोगियों की सहूलियत और उत्कृष्ट उपचार के लिए ही एम्स है। अभी बायोकेमिस्ट्री की दो सौ रुपये तक की जांच मुफ्त की गई है। दो विभागों से जुड़ी जांच के रुपये जमा कराए जा रहे हैं। बाद में इन दो विभागों से जुड़ी जांच के रेट में भी कमी ले आयी जाएगी।

    -

    -मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डा. विभा दत्ता, कार्यकारी निदेशक, एम्स गोरखपुर