    गोरखपुर AIIMS ने मरीजों को दी राहत...अब मोबाइल पर मिलेगी जांच रिपोर्ट, नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़

    By Durgesh Tripathi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 12:35 PM (IST)

    गोरखपुर AIIMS ने मरीजों को बड़ी राहत दी है। अब मरीजों को उनकी जांच रिपोर्ट उनके मोबाइल फोन पर ही मिल जाएगी। इससे मरीजों को रिपोर्ट के लिए अस्पताल के च ...और पढ़ें

    गोरखपुर एम्स में मोबाइल फोन नंबर पर मिलेगी जांच रिपोर्ट

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एम्स में खून व पेशाब की जांच कराने वाले रोगियों के मोबाइल फोन नंबर पर रिपोर्ट मिलेगी। एम्स प्रशासन रोगियों की सहूलियत के लिए यह व्यवस्था बनाने में जुटा है। इसके साथ ही व्हाट्सएप नंबर पर रिपोर्ट का पीडीएफ भी भेजा जाएगा।

    इससे रोगियों को रिपोर्ट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यदि रोगी के पास रिपोर्ट की कॉपी नहीं होगी तो डॉक्टर इसे ही देखकर उपचार को आगे बढ़ा देंगे।

    10 दिसंबर से एम्स के डॉक्टरों ने खुद ही खून व पेशाब की जांच शुरू कर दी है। पहले से व्यवस्था दुरुस्त रखने का फायदा यह हुआ कि रोगियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा।

    बायोकेमिस्ट्री विभाग की दो सौ रुपये तक की जांच मुफ्त होने से रोगियों को आर्थिक फायदा भी हो रहा है। साथ ही एम्स में पेपरलेस काम की दिशा में भी प्रगति होगी।

    रिपोर्ट के लिए जाना पड़ता था आयुष भवन

    एम्स में हिंद पैथोलॉजी जब तक खून व पेशाब की जांच करती थी, रिपोर्ट के लिए रोगियों व उनके स्वजन को आयुष भवन जाना पड़ता था।

    रिपोर्ट लेकर वापस ओपीडी में आकर तब डॉक्टर को दिखाना पड़ता था। इस कारण ज्यादा चलना पड़ता था। यदि रोगी के साथ कोई स्वजन नहीं रहता था तो उसे बहुत दिक्कत होती थी। अब ओपीडी भवन के प्रथम व द्वितीय तल पर ही रिपोर्ट मिलने से रोगियों को काफी लाभ हो रहा है। उनको बिना वजह भागदौड़ नहीं करनी पड़ रही है।

    अन्य विभागों की जांच का भी जल्द कम होगा रेट

    एम्स अन्य बायोकेमिस्ट्री के बाद अब अन्य विभागों की जांच का रेट भी कम करने की तैयारी में है। इसके लिए सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रेट तय करने के बाद विभागाध्यक्षों के साथ मंथन किया जाएगा। साथ ही चेयरमैन पद्मश्री डॉ. हेमंत कुमार की भी अनुमति ली जाएगी।


    मोबाइल फोन पर रिपोर्ट आने से रोगियों को बहुत सहूलियत होगी। यह रिपोर्ट रोगी के पास हमेशा सुरक्षित रहेगी। साथ ही पेपरलेस काम की दिशा में हम और आगे बढ़ेंगे।

                                       मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. विभा दत्ता, कार्यकारी निदेशक, एम्स गोरखपुर