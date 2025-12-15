गोरखपुर AIIMS ने मरीजों को दी राहत...अब मोबाइल पर मिलेगी जांच रिपोर्ट, नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एम्स में खून व पेशाब की जांच कराने वाले रोगियों के मोबाइल फोन नंबर पर रिपोर्ट मिलेगी। एम्स प्रशासन रोगियों की सहूलियत के लिए यह व्यवस्था बनाने में जुटा है। इसके साथ ही व्हाट्सएप नंबर पर रिपोर्ट का पीडीएफ भी भेजा जाएगा।

इससे रोगियों को रिपोर्ट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यदि रोगी के पास रिपोर्ट की कॉपी नहीं होगी तो डॉक्टर इसे ही देखकर उपचार को आगे बढ़ा देंगे। 10 दिसंबर से एम्स के डॉक्टरों ने खुद ही खून व पेशाब की जांच शुरू कर दी है। पहले से व्यवस्था दुरुस्त रखने का फायदा यह हुआ कि रोगियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। बायोकेमिस्ट्री विभाग की दो सौ रुपये तक की जांच मुफ्त होने से रोगियों को आर्थिक फायदा भी हो रहा है। साथ ही एम्स में पेपरलेस काम की दिशा में भी प्रगति होगी।



रिपोर्ट के लिए जाना पड़ता था आयुष भवन

एम्स में हिंद पैथोलॉजी जब तक खून व पेशाब की जांच करती थी, रिपोर्ट के लिए रोगियों व उनके स्वजन को आयुष भवन जाना पड़ता था। रिपोर्ट लेकर वापस ओपीडी में आकर तब डॉक्टर को दिखाना पड़ता था। इस कारण ज्यादा चलना पड़ता था। यदि रोगी के साथ कोई स्वजन नहीं रहता था तो उसे बहुत दिक्कत होती थी। अब ओपीडी भवन के प्रथम व द्वितीय तल पर ही रिपोर्ट मिलने से रोगियों को काफी लाभ हो रहा है। उनको बिना वजह भागदौड़ नहीं करनी पड़ रही है।