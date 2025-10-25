Gorakhpur Accident: बहनोई की मौत की खबर सुनकर निकली थीं, हादसे में चली गई जान

संवाद सूत्र,कुईं बाजार। दुर्घटनाओं की दोहरी त्रासदी ने शुक्रवार को दो परिवारों की खुशियां छीन लीं।मुंबई में हुए सड़क हादसे में ट्रक चालक बहनोई की मौत की सूचना पर बहन के घर जा रही महिला भी रास्ते में सड़क दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल हो गईं।सिकरीगंज पुलिस बेटे के साथ उन्हें पीएचसी उरुवा ले गई जहां डाक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया।

सिकरीगंज क्षेत्र के सहदेवापार गांव निवासी श्याम सुंदर यादव मुंबई में ट्रक चलाते थे, शुक्रवार दोपहर 12 बजे सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। यह खबर मिलते ही घर पर मातम पसर गया।पत्नी रजावती व बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल था।हादसे की जानकारी होने पर रजावती की बहन राजकुमारी देवी अपने बेटे अजीत के साथ बाइक से सहदेवापार जा रहीं थी।

अपराह्न तीन बजे रसेत गांव के पास पहुंचते ही सामने से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।हादसे में राजकुमारी गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि बेटा अजीत को हल्की चोटें आईं। मौके पर चीख-पुकार मच गई।

ग्रामीणों की मदद से सिकरीगंज पुलिस मां-बेटे को एंबुलेंस से पीएचसी उरुवा ले गई। सिकरीगंज के सहदेवापार गांव में पहले से ही श्याम सुंदर की मौत पर रोना-बिलखना मचा था, वहीं जब राजकुमारी की मौत की खबर वहां पहुंची तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिकरीगंज थाना प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि टैक्ट्रर की तलाश चल रही है।