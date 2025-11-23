Gorakhpur Accident: रेलवे डाक बंगला के पूर्वी गेट के पास टकराई पिकअप और कार, एक की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे डाक बंगला तथा व्ही पार्क के पास पिकअप और कार आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी तेज हुई थी कि निकट रेलवे डाक बंगला के पूर्वी को गेट को तोड़ते हुए पिकअप अंदर घुस गई। वहीं कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यूपी 53 सी एम 1381 कार मोहद्दीपुर के पास व्ही पार्क के पश्चिमी छोर से जाने वाली सड़क की ओर जैसे ही मुड़ी थी कि उसी दौरान तेज गति से मोहद्दीपुर की ओर से रही पिकअप यूपी 53 जीटी 6327 टकरा गई और रेलवे डाक बंगला के पूर्वी गेट की बाउंड्री तोड़ दी। घटना में कार चालक गंभीर रुप से घायल हो गया।

रेलिंग तोड़ पुल से गिरी कार पेड़ से अटकी वहीं पीपीगंज में तेज रफ्तार कार कोईला पुल से टकराने के बाद रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई। संयोग ठीक रहा कि पुल के नीचे स्थित पेड़ पर कार के अटकने से इसमें सवार दो लोगों की जान बच गई। हादसा जंगल कौड़िया-मुहम्मदपुर पचावारा मार्ग पर स्थित कोईला पुल पर शुक्रवार रात करीब एक बजे हुआ। मेंहदावल जा रही तेज रफ्तार टाटा पंच कार अनियंत्रित होकर कोईला पुल से जा टकराई।

टक्कर से पुल की रेलिंग टूट गई और कार नीचे पलट गई, लेकिन सौभाग्य से पास के पेड़ से अटक गई, जिससे कार गहरे ताल में गिरने से बच गई। कार में दो लोग सवार थे। आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है।