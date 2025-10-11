Language
    गोरखपुर में दर्दनाक हादसा: लहसड़ी बंधे पर दो बाइकों की भिड़ंत, एक की मौत और दो घायल

    By SATISH KUMAR PANDEYEdited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 10:41 AM (IST)

    गोरखपुर के लहसड़ी बंधे पर दो बाइकों की टक्कर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दो घायल हो गए। दुर्घटना का कारण तेज गति बताया जा रहा है, जिसके चलते चालकों ने नियंत्रण खो दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। यह घटना क्षेत्र में शोक का माहौल पैदा कर गई है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लहसड़ी बंधे पर शनिवार को शिव मंदिर के पास दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में यामाहा बाइक सवार लहसडी गांव के गोविंद चौधरी (21 वर्ष) की मौत हो गई, जबकि पल्सर बाइक पर सवार महुईशुघरपुर निवासी रोशन शुक्ला (22 वर्ष) और सूरज (22 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को बीआरडी मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। रामगढ़ताल थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को कब्जे में ले लिया है।

    हादसा रात करीब 11 बजे हुआ। गोविंद चौधरी यामाहा बाइक से अपने घर की ओर लौट रहा था। उसी समय सामने से आ रही पल्सर बाइक पर सवार रोशन और सूरज बंधे के मोड़ पर आ गए। दोनों बाइकों की रफ्तार इतनी तेज थी कि वे टकरा गईं। हादसे में दोनों तीनों युवक बुरी तरह घायल हो गए।

    स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। कुछ ही देर में रामगढ़ताल थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डाक्टरों ने गोविंद को मृत घोषित कर दिया।

    गंभीर रूप से घायल रोशन और सूरज को प्राथमिक उपचार के बाद बीआरडी मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। गोविंद के घर में मातम पसरा हुआ है। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि गोविंद मेहनत-मजदूरी कर परिवार की मदद करता था। उसकी मौत से पूरा परिवार टूट गया है।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि लहसड़ी बंधे का यह मोड़ बेहद खतरनाक है, जहां आए दिन तेज रफ्तार वाहनों की टक्कर से हादसे होते रहते हैं। थाना प्रभारी रामगढ़ताल नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव ने बताया कि प्राथमिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और सड़क पर नियंत्रण खोना सामने आया है।