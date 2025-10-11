गोरखपुर में दर्दनाक हादसा: लहसड़ी बंधे पर दो बाइकों की भिड़ंत, एक की मौत और दो घायल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लहसड़ी बंधे पर शनिवार को शिव मंदिर के पास दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में यामाहा बाइक सवार लहसडी गांव के गोविंद चौधरी (21 वर्ष) की मौत हो गई, जबकि पल्सर बाइक पर सवार महुईशुघरपुर निवासी रोशन शुक्ला (22 वर्ष) और सूरज (22 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को बीआरडी मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। रामगढ़ताल थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को कब्जे में ले लिया है।

हादसा रात करीब 11 बजे हुआ। गोविंद चौधरी यामाहा बाइक से अपने घर की ओर लौट रहा था। उसी समय सामने से आ रही पल्सर बाइक पर सवार रोशन और सूरज बंधे के मोड़ पर आ गए। दोनों बाइकों की रफ्तार इतनी तेज थी कि वे टकरा गईं। हादसे में दोनों तीनों युवक बुरी तरह घायल हो गए।

स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। कुछ ही देर में रामगढ़ताल थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डाक्टरों ने गोविंद को मृत घोषित कर दिया।