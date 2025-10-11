Gorakhpur News: किराए के मकान में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, झंगहा। गहिरा बरन टोला में उस समय हड़कंप मच गया जब किराए के मकान में रहने वाले 45 वर्षीय संतोष मद्धेशिया का शव कमरे में पड़ा मिला। शव पूरी तरह से सड़ चुका था और दुर्गंध उठ रही थी। घटना की सूचना पर झंगहा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है।



मूल रूप से देवरिया जिले के गौरीबाजार थाना के सौना निवासी संतोष मद्धेशिया पत्नी और दो बेटों के साथ गहिरा बरन टोला में रहते थे। वह तरकुलहा क्षेत्र में सोखैती (पूजा-पाठ) कराने का कार्य करते थे और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे।

