गोरखपुर में ABC सेंटर शुरू, पकड़े जाने लगे कुत्ते; लोगों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहरवासियों के लिए राहत की खबर है। पिछले करीब दो महीने से बंद पड़ा गुलरिहा का एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर फिर से शुरू हो गया है। पुरानी फर्म द्वारा काम छोड़ने के कारण दो महीने से शहर में आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम ठप था, जिससे कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था। नगर निगम के प्रयासों से अब नई एजेंसी ने काम संभाल लिया है और सोमवार से कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया है। पहले दिन ही शहर के विभिन्न इलाकों से तीन कुत्ते पकड़े गए हैं।



लगातार आ रहे हैं कुत्तों के काटने के मामले

शहर में कुत्तों के काटने की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है, इससे लोगों में भय का माहौल बना रहता है। शायद ही कोई दिन ऐसा हो, जिस दिन कुत्तों के द्वारा काटने की घटना नहीं होती हो। अक्टूबर महीने में ही, एक दो साल के बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जिला अस्पताल में हर दिन बड़ी संख्या में लोग रेबीज का टीका लगवाने पहुंच रहे थे।

बीते कई वर्षों के शहर के दौरान शहर में कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के अनुसार शहर में आवारा कुत्तों की संख्या 60 हजार से भी ज्यादा है। आवारा कुत्तों के मामले में शासन से भी जवाब तलब किया गया था। इन सभी चीजों की वजह से नगर निगम प्रशासन पर दबाव बना हुआ था, जिसके बाद नई एजेंसी को नियुक्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई।