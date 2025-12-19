Language
    गोरखपुर में बिना लाइसेंस, परमिट व क्यूआर कोड के 70 ऑटो रिक्शा का चालान

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 12:30 PM (IST)

    गोरखपुर में बिना लाइसेंस, परमिट और क्यूआर कोड के चल रहे 70 ऑटो रिक्शा का चालान किया गया। यह कार्रवाई शहर में अवैध रूप से चल रहे ऑटो रिक्शा के खिलाफ की ...और पढ़ें

    आटो रिक्शा की जांच करते संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) संजय कुमार झा व यात्री कर अधिकारी विजय किशोर आनंद। फोटो- आरटीओ

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। परिवहन विभाग (आरटीओ) की टीम ने गुरुवार को धर्मशाला चौराहा और नौसढ़ चौराहा पर बिना लाइसेंस, परमिट और क्यूआर कोड के चल रहे 70 आटो रिक्शा के खिलाफ चालान की कार्रवाई की। इस दौरान 12 ऑटो रिक्शा को पुलिस लाइन में सीज भी किया गया।

    इसके साथ ही सड़क के किनारे खड़े वाहनाें को हटाने के साथ चालकों को चेतावनी दी गई। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) संजय कुमार झा ने कहा कि कोहरे में सड़क के किनारे खड़ा होने वाले वाहनों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के दौरान नौसढ़ चौराहे पर एक स्लीपर बस को भी सीज किया गया। बस चालक यात्रियों की जगह व्यावसायिक माल ढो रहा था।

    आरटीओ (प्रवर्तन) के नेतृत्व में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नरेंद्र यादव, यात्री कर अधिकारी विजय किशोर आनंद और रमापति की टीम ने चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट एवं अन्य प्रपत्रों की जांच की गई। जो आटो रिक्शा सिटी परमिट के अंतर्गत नहीं थे, उनके खिलाफ सीज की कार्रवाई की गई।

    जो आटो रिक्शा सिटी परमिट के अंतर्गत थे और उन्होंने आटो रिक्शा पर क्यूआर कोड चस्पा नहीं किया था, उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। चालकों को निर्देशित किया गया कि सिटी परमिट वाले आटो रिक्शा अपने शीशे और बाडी के पिछले भाग में अनिवार्य रूप से क्यूआर कोड चस्पा करा लें।

    अभियान के क्रम में कार्मल गर्ल्स स्कूल के बाहर खड़े होने वाले सैकड़ों आटो रिक्शा के चालकों को लाउड स्पीकर की मदद से जागरूक किया गया। सभी आटो रिक्शा के अभिलेखों की जांच की गई। चालकों को निर्देशित किया गया कि वे बिना वैध सिटी परमिट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी आटो रिक्शा चलता हुआ पाया गया तो खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

    चालकों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे आटो रिक्शा के पीछे अनिवार्य रूप से रिफ्लेक्टर टेप लगवाएं। सड़क के किनारे अनावश्यक आटो रिक्शा न खड़ी करें। पकड़े जाने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।