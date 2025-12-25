Language
    गोरखपुर: रेलवे का ठेका दिलाने के नाम पर 42.83 लाख की ठगी, तीन पर मुकदमा

    By Jitendra Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:33 PM (IST)

    गोरखपुर में रेलवे में ठेका दिलाने के नाम पर एक युवक से 42.83 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित दीपक कुमार सिंह ने पुलिस को बताया कि जौनपु ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, चरगांवा (गोरखपुर। रेलवे में ठीका दिलाने के नाम पर अधिकारी ने युवक से 42.23 लाख रुपये की ठगी कर ली। ठीका नहीं मिलने पर जब युवक ने रुपये वापस मांगने पर कुछ दिनों तक टालमटोल करता रहा। व्याज भी दिए, फिर बंद कर दिया और रुपये भी देने से मना कर दिया। असुरन भेड़ियागढ़ के दीपक कुमार सिंह ने पुलिस कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया। एसएसपी के निर्देश पर शाहपुर थाना पुलिस ने जौनपुर जिले के तीन लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

    भेड़ियागढ़ निवासी दीपक कुमार सिंह ने एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि फरवरी 2024 में वह जौनपुर के चंदवक थाना के हबुसही गांव अपने मामा के घर गया था। वहीं उसकी मुलाकात अरुण कुमार सिंह से हुई। मामा ने अरुण को अपने गांव का बताते हुए पश्चिम बंगाल के चितरंजन में रेलवे का अधिकारी बताया। बातचीत के दौरान अरुण सिंह और उसके पिता तेज बहादुर सिंह ने दावा किया कि वे कई लोगों को रेलवे में ठीका दिला चुके हैं और रुपये की व्यवस्था करने पर दीपक को भी ठीका दिला देंगे।

    उनकी बातों में आकर उसने फरवरी और अप्रैल 2025 के बीच 15 लाख रुपये अरुण सिंह के खाते में भेज दिए। इसके बाद भी ठीका नहीं मिला। फिर आरोपित अरुण सिंह ने कम रुपये देने की बात कहकर ठीका टाल दिया और झांसे में लेकर अलग-अलग किश्तों में कुल 42.83 लाख रुपये ले लिए।

    इसमें से कुछ रुपये आरोपित अपने पिता और गांव के संतोष कुमार सिंह के खाते में मंगवाया था। इसके बाद ठीका दिलाने की बात पर वह लगातार टालमटोल करता रहा। कुछ समय तक आरोपितो ने लिए रकम पर व्याज भी दिया, लेकिन बाद में वह भी बंद कर दिया। शाहपुर पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।