    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:53 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चेक में कूटरचना कर रुपये निकालने वाले 10 हजार रुपये के इनामी बदमाश को कोतवाली थाना पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर स्थित ब्रह्मपुरी क्षेत्र का रहने वाला हर्षित मिश्रा वर्तमान में गाजियाबाद के टोनिका सिटी इलाके में रह रहा था। दोपहर बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।

    पुलिस के अनुसार मामला भारतीय स्टेट बैंक की एसएमई आसनसोल (बंगाल) शाखा से जुड़ा है। मेसर्स मैथन स्टील पावर लिमिटेड के कैश क्रेडिट खाते से 23 सितंबर, 2020 को मित्तल ट्यूब कंपनी के नाम 34,102 रुपये का एक चेक जारी किया गया था। यह चेक पांच अक्टूबर, 2020 को एचडीएफसी बैंक, लिलुआह शाखा (हावड़ा) के एटीएम ड्रॉप बॉक्स में जमा किया गया।

    निर्धारित समय पर जब राशि लाभार्थी के खाते में जमा नहीं हुई तो बैंक स्तर पर जांच शुरू हुई। जांच में सामने आया कि चेक की मूल राशि 34,102 रुपये को कूटरचना कर 4,49,702 रुपये कर दिया गया था। यह बदली हुई राशि सात अक्टूबर, 2020 को भारतीय स्टेट बैंक, गोरखपुर शाखा से आरोपित हर्षित मिश्रा ने अपने खाते से निकाल ली। इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश होने पर बैंक के अधिकारियों ने कोतवाली थाने में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज कराया था।

    विवेचना में पता चला कि आरोपित ने सात सितंबर, 2020 को एसबीआई की बैंक रोड शाखा में आधार, पैन, ई-केवाईसी और किरायानामा के आधार पर खाता खुलवाया था, जिसका इस्तेमाल उसने ठगी की रकम निकालने में किया। वारदात के बाद से ही आरोपित फरार चल रहा था और लगातार ठिकाने बदल रहा था। सीओ कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी ने बताया कि पूछताछ में आरोपित ने स्वीकार किया है कि उसने दूसरे के नाम से निर्गत चेक में कूटरचना कर रकम अपने खाते में ट्रांसफर कराई थी।