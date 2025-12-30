1 जनवरी 2026 से 107 ट्रेनों की समय सारिणी में बड़ा बदलाव, लिस्ट भी हो गई जारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे में एक जनवरी से 107 ट्रेनों की समय सारिणी बदल जाएगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार विभिन्न स्टेशनों पर आगमन व प्रस्थान समय में परिवर्तन किया जाएगा।

गोरखपुर में इन ट्रेनों के समय में होगा परिवर्तन

- 12204 अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से निर्धारित समय रात 12:15 बजे के स्थान पर 12:12 बजे छूटेगी।

- 11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से निर्धारित समय भोर 02:30 बजे के स्थान पर 02:25 बजे छूटेगी।

- 15113 गोमती नगर-छपरा एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से तय समय भोर 02:50 बजे के स्थान पर 02:45 बजे छूटेगी।

- 14618 अमृतसर-पूर्णिया एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से तय समय सुबह 03:10 बजे के स्थान पर 03:05 बजे छूटेगी।

- 14048 दिल्ली-सीतामढ़ी एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से तय समय सुबह 03:25 बजे के स्थान पर 03:16 बजे छूटेगी।

- 12558 आनन्द विहार-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस गोरखपुर से तय समय सुबह 03:50 बजे की जगह 03:47 बजे छूटेगी।

- 15568 आनन्द विहार टर्मिनस-बापूधाम मोतिहारी एक्सप्रेस गोरखपुर से सुबह 04:10 बजे की जगह 04:06 बजे छूटेगी।

- 12408 अमृतसर-न्यु जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस गोरखपुर से निर्धारित समय सुबह 04:55 बजे की जगह 04:50 बजे छूटेगी।

- 12524 आनन्द विहार टर्मिनस-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस गोरखपुर से सुबह 04:55 बजे के स्थान पर 04:50 बजे छूटेगी।

- 19601 उदयपुर सिटी-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस गोरखपुर से तय समय सुबह 04:55 बजे की जगह 04:50 बजे छूटेगी।

- 15706 दिल्ली-कटिहार एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से निर्धारित समय सुबह 06:30 बजे के स्थान पर 06:25 बजे छूटेगी।

- 12521 बरौनी-एर्णाकूलम एक्सप्रेस गोरखपुर से निर्धारित समय सुबह 06:40 बजे के स्थान पर 06:33 बजे छूटेगी।

- 14604 अमृतसर-नरपतगंज एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से सुबह 08:05 बजे के स्थान पर 08:00 बजे छूटेगी।

- 15280 आनन्द विहार-सहरसा एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से तय समय सुबह 08:05 बजे की जगह 08:00 बजे छूटेगी।

- 15002 देहरादून-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से समय सुबह 08:05 बजे के स्थान पर 08:00 बजे छूटेगी।

- 15708 अमृतसर-कटिहार एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से सुबह 08:25 बजे के स्थान पर सुबह 08:20 बजे छूटेगी।

- 15566 नई दिल्ली-ललितग्राम एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से सुबह 09:30 बजे के स्थान पर 09:27 बजे छूटेगी।

- 15034 लखनऊ जं.-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस गोरखपुर से निर्धारित समय सुबह 10:10 बजे के स्थान पर 10:05 बजे छूटेगी।

- 15274 आनन्द विहार टर्मिनस-रक्सौल एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से सुबह 10:30 बजे के स्थान पर 10:25 बजे छूटेगी।

- 14674 अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस गोरखपुर से निर्धारित समय दोपहर 12:20 बजे के स्थान पर 12:18 बजे छूटेगी।

- 13020 काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से निर्धारित समय 12:40 बजे के स्थान पर 12:37 बजे छूटेगी।

- 15110 मथुरा जं.-छपरा एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से दोपहर बाद 01:50 बजे के स्थान पर 01:47 बजे छूटेगी।

- 15562 गोमतीनगर-दरभंगा एक्सप्रेस गोरखपुर से निर्धारित समय दोपहर बाद 03:25 बजे की जगह 03:20 बजे छूटेगी।

- 15212 अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस गोरखपुर से निर्धारित समय शाम 04:35 बजे के स्थान पर 04:33 बजे छूटेगी।

- 65116 अयोध्या धाम-भटनी मेमू गाड़ी गोरखपुर से निर्धारित समय शाम 07:35 बजे के स्थान पर 07:25 बजे छूटेगी।

- 15270 साबरमती-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस गोरखपुर से निर्धारित समय रात 09:00 बजे के स्थान पर 07:55 बजे छूटेगी।

- 15204 लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से निर्धारित समय रात 10:05 बजे के स्थान पर 10:00 बजे छूटेगी।

- 55036 गोरखपुर कैंट-सीवान सवारी गाड़ी गोरखपुर कैंट से सुबह 05:40 बजे के स्थान पर 05:30 बजे प्रस्थान करेगी।

- 22533 गोरखपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस गोरखपुर से तय समय सुबह 06:40 बजे के स्थान पर 06:33 बजे प्रस्थान करेगी।

- 12511 गोरखपुर-तिरूअनन्तपुरम नार्थ एक्सप्रेस गोरखपुर से सुबह 06:40 बजे के स्थान पर 06:33 बजे प्रस्थान करेगी।

- 12589 गोरखपुर-चर्लपल्ली एक्सप्रेस गोरखपुर से तय समय सुबह 06:40 बजे के स्थान पर 06:33 बजे प्रस्थान करेगी।

- 12591 गोरखपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस गोरखपुर से तय समय सुबह 06:40 बजे के स्थान पर 06:33 बजे प्रस्थान करेगी।

- 11056 गोंडा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस गोरखपुर से सुबह 06:40 बजे की जगह 06:35 बजे प्रस्थान करेगी।

- 15050 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस गोरखपुर से तय समय सुबह 08:40 बजे की जगह 08:35 बजे प्रस्थान करेगी।

- 55056 गोरखपुर-छपरा सवारी गाड़ी गोरखपुर से तय समय सुबह 09:00 बजे के स्थान पर 08:55 बजे प्रस्थान करेगी।

- 15052 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस गोरखपुर से तय समय सुबह 10:10 बजे के स्थान पर 10:05 बजे प्रस्थान करेगी।

- 15048 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस गोरखपुर से तय समय सुबह 11:15 बजे के स्थान पर 11:10 बजे प्रस्थान करेगी।

- 75106 गोरखपुर-थावे डेमू गाड़ी गोरखपुर से निर्धारित समय शाम 07:10 बजे के स्थान पर 07:05 बजे प्रस्थान करेगी।

- 15004 गोरखपुर-कानपुर अनवरगंज एक्सप्रेस गोरखपुर से रात 11:20 बजे के स्थान पर 11:15 बजे प्रस्थान करेगी।