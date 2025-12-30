गोरखनाथ में बनकर तैयार हुआ एक और उपकेंद्र, दो हजार घरों को मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बिजली निगम ने गोरखनाथ क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए नए उपकेंद्र का निर्माण किया है। इसे इंडस्ट्रियल एस्टेट न्यू नाम दिया गया है। इसका निर्माण इंडस्ट्रियल एस्टेट ओल्ड उपकेंद्र परिसर में किया गया है। नए उपकेंद्र में पांच एमवीए क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। इससे दो हजार घरों को निर्बाध बिजली मिलेगी। साथ ही इंडस्ट्रियल एस्टेट ओल्ड उपकेंद्र का भी लोड कम होगा। अभी इस उपकेंद्र से तकरीबन 15 हजार घर जुड़े हैं।