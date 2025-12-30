Language
    गोरखनाथ में बनकर तैयार हुआ एक और उपकेंद्र, दो हजार घरों को मिलेगा लाभ

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 10:44 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बिजली निगम ने गोरखनाथ क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए नए उपकेंद्र का निर्माण किया है। इसे इंडस्ट्रियल एस्टेट न्यू नाम दिया गया है। इसका निर्माण इंडस्ट्रियल एस्टेट ओल्ड उपकेंद्र परिसर में किया गया है। नए उपकेंद्र में पांच एमवीए क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। इससे दो हजार घरों को निर्बाध बिजली मिलेगी। साथ ही इंडस्ट्रियल एस्टेट ओल्ड उपकेंद्र का भी लोड कम होगा। अभी इस उपकेंद्र से तकरीबन 15 हजार घर जुड़े हैं।

    गोरखनाथ क्षेत्र में उद्योगों के साथ ही नए व्यावसायिक काम्प्लेक्स और बहुमंजिली इमारतें तेजी से बन रही हैं। इनको बिजली आपूर्ति देने के लिए लंबे समय से एक और उपकेंद्र की प्रक्रिया चल रही थी। बिजली निगम ने दो करोड़ 44 लाख रुपये की लागत से उपकेंद्र बनाने का निर्णय लिया था। इस उपकेंद्र से दो फीडर जोड़े गए हैं। एफसीआइ न्यू पारेषण उपकेंद्र से नए उपकेंद्र को बिजली की आपूर्ति दी जा रही है।

    इंडस्ट्रियल एस्टेट न्यू उपकेंद्र बनकर तैयार हो गया है। यहां पांच एमवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। इस ट्रांसफार्मर की जांच कर ली गई है। जल्द ही आपूर्ति शुरू करा दी जाएगी।- लोकेंद्र बहादुर सिंह, अधीक्षण अभियंता शहर