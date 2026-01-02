Language
    गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में 15 मिनट में पूरी होगी जांच, मोबाइल फोन पर मिलेगी रिपोर्ट

    आयुष विश्वविद्यालय में 15 मिनट में पूरी होगी जांच।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की पैथोलॉजी नए वर्ष में नई मशीन से सुसज्जित की जाएगी। रोगियों की सुविधा के लिए ऐसी मशीन लगाई जाएगी जिससे खून, पेशाब सहित अन्य जांचों की रिपोर्ट 15 मिनट में उपलब्ध हो सकेगी।

    विशेष बात यह है कि जांच रिपोर्ट सीधे रोगी और संबंधित चिकित्सक के पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर पर वाट्सएप के माध्यम से भेजी जाएगी।

    कुलपति डॉ. के रामचंद्र रेड्डी ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। जल्द ही पैथोलाजी में नई मशीन स्थापित कर दी जाएगी। इसकी क्षमता एक साथ 100 रोगियों के ब्लड सैंपल की जांच करने की होगी।

    आयुष विश्वविद्यालय में स्थापित पैथोलॉजी में वर्तमान में 50 से अधिक प्रकार की जांच न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध है। यहां जर्मन तकनीक की हेमेटोलाजी पार्ट-फाइव की मशीनों के माध्यम से जांच की जा रही है।

    कुलपति ने बताया कि रोगियों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर विशेष सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है, जिससे मशीन से निकलने वाली रिपोर्ट स्वतः ही रोगी और जांच लिखने वाले चिकित्सक के मोबाइल फोन नंबर पर वाट्सएप के माध्यम से पहुंच जाएगी। इससे समय की बचत के साथ रोगी के उपचार की प्रक्रिया और अधिक सुगम हो जाएगी।

    ओपीडी के साथ ही आइपीडी में भर्ती रोगियों की जांच के लिए नमूने लिए जाते हैं। जांच के चक्कर में रोगियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई बार उनको दूसरे दिन भी आना पड़ता है।

    नई व्यवस्था लागू होने के बाद रोगी कुछ ही मिनटों में रिपोर्ट के आधार पर चिकित्सक से परामर्श पा सकेंगे। रोगियों को बेवजह की दौड़भाग से राहत मिलेगी।

    चिकित्सकों का कहना है कि 12 नवंबर 25 को पैथोलाजी का उद्घाटन हुआ था, जिसके बाद से अब तक लगभग सवा चार सौ रोगियों के खून सहित अन्य तरह की जांचें हो चुकी हैं।