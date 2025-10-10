गीडा स्थापना दिवस पर धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र में भूमि पूजन की तैयारी, अडानी और केयान ग्रुप को भूमि आवंटन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की ओर से स्थापना दिवस के मौके पर धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित भूमि के पूजन की तैयारी शुरू कर दी गई है। यहां अदाणी समूह के अलावा केयान ग्रुप को भूमि आवंटित की गई है। 30 नवंबर को गीडा का स्थापना दिवस मनाया जाता है।

पिछले दिनों धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप में दो बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए जमीन आवंटन के साथ हो गई है। इंडस्ट्रियल टाउनशिप में अदाणी ग्रुप को अंबुजा सीमेंट की यूनिट के लिए 50 एकड़ और केयान ग्रुप को 65 एकड़ जमीन मिली है।