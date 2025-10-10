Language
    गीडा स्थापना दिवस पर धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र में भूमि पूजन की तैयारी, अडानी और केयान ग्रुप को भूमि आवंटन

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 01:10 PM (IST)

    गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) स्थापना दिवस पर धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र में भूमि पूजन की तैयारी कर रहा है। अडानी समूह और केयान ग्रुप को जमीन आवंटित की गई है। इंडस्ट्रियल टाउनशिप में दो बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन हुआ है। केयान ग्रुप को लगभग 100 एकड़ जमीन का आवंटन और होना है। गीडा के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में कुल 184 एकड़ औद्योगिक भूमि का आवंटन हुआ है।

    गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण तैयारी में जुटा, 30 नवंबर को मनाया जाता है स्थापना दिवस

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की ओर से स्थापना दिवस के मौके पर धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित भूमि के पूजन की तैयारी शुरू कर दी गई है। यहां अदाणी समूह के अलावा केयान ग्रुप को भूमि आवंटित की गई है। 30 नवंबर को गीडा का स्थापना दिवस मनाया जाता है।

    पिछले दिनों धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप में दो बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए जमीन आवंटन के साथ हो गई है। इंडस्ट्रियल टाउनशिप में अदाणी ग्रुप को अंबुजा सीमेंट की यूनिट के लिए 50 एकड़ और केयान ग्रुप को 65 एकड़ जमीन मिली है।

    इसमें केयान ग्रुप के वेंचर श्रेयश डिस्टिलरी एंड एनर्जी लिमिटेड को 60 एकड़ जबकि मातृ कंपनी केयान डिस्टिलरी को 5 एकड़ जमीन शामिल है। अभी केयान ग्रुप को करीब 100 एकड़ जमीन का आवंटन और होना है। ऐसे में करीब 170 एकड़ में स्थापित होने वाली फैक्ट्री के लिए भूमि पूजन नवंबर में हो सकता है।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में किसानों की आपत्ति पर प्रशासन ने बदला मास्टर प्लान, सहजूपार गांव की भूमि का अधिग्रहण नहीं करेगा GIDA

    धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप के साथ ही गीडा के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में कुल मिलाकर 184 एकड़ औद्योगिक भूमि का आवंटन हुआ है जिसमें कोका कोला के अमृत बाटलर्स को सेक्टर 27 में प्राप्त 45 एकड़ भूमि भी शामिल है।

    कोका कोला की फ्रेंचाइजी के लिए भूमि पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हो चुका है। गीडा सीईओ अनुज मलिक ने बताया कि मेगा यूनिट के लिए जमीन आवंटन हुआ है। भूमि पूजन का कार्यक्रम भी जल्द प्रस्तावित है। 30 नवंबर को गीडा के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन होगा।