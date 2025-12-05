Indian Railways News: घाघरा घाट- चौका घाट के नए पुल पर कल से चलेंगी ट्रेनें,आज होगा स्पीड ट्रायल
पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में घाघरा घाट-बुढ़वल रेल लाइन का निर्माण पूरा हो गया है। 6 दिसंबर से इस पर ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। रेल संरक्षा आयुक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल स्थित घाघरा घाट-बुढ़वल तक तीसरी रेल लाइन निर्माण पूरा हो चुका है, जिसमें घाघरा (सरयू) नदी पर महत्वपूर्ण पुल का निर्माण भी शामिल है। इस तीसरी रेल लाइन और पुल पर छह दिसंबर से ट्रेनों का संचालन आरंभ हो जाएगा। पांच दिसंबर को रेल संरक्षा आयुक्त उत्तर पूर्व सर्किल इस नई तीसरी रेल लाइन का निरीक्षण और स्पीड ट्रायल करेंगे। उनकी हरी झंडी के बाद ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा।
पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में घाघरा घाट-चौकाघाट स्टेशनों के मध्य घाघरा नदी पर बना तीसरा पुल महत्वपूर्ण है। तीसरे पुल पर तीसरी लाइन तो बनकर तैयार हो ही गई है, चौथी लाइन का भी रास्ता साफ हो चुका है। चौथी लाइन के लिए भी फाउंडेशन तैयार कर लिया गया है।
चौथी लाइन निर्माण के समय चौथे पुल के लिए फाउंडेशन की आवश्यकता नही होगी, जिससे समय, संसाधन एवं धन की बचत होगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह बताते हैं कि घाघरा पर पहले पुल का निर्माण वर्ष 1898 में पूरा हुआ था। इस पुल का नाम भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्गिन के नाम पर एल्गिन ब्रिज पड़ा।
इस पुल को 1981 में गोण्डा-बाराबंकी खण्ड के आमान परिवर्तन के दौरान बड़ी लाइन मानक के अनुरूप बनाया गया। दूसरे पुल का निर्माण घाघरा घाट-चौकाघाट खण्ड के दोहरीकरण के दौरान वर्ष 2012-13 में हुआ और उद्घाटन 14 अप्रैल, 2013 को हुई। तीसरा पुल कमीशनिंग के लिए तैयार है। इस पुल की लंबाई 1037 मीटर है, जिसमें 17 स्पैन है।
यह भी पढ़ें- गोरखपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की मुंबई फ्लाइट अंतिम समय में कैंसिल, यात्रियों का धैर्य टूटा
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे में मल्टीट्रैकिंग का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। मल्टीट्रैकिंग से ट्रैक क्षमता में वृद्धि होने से गाड़ियों के समय पालन में सुधार होगा। अभी तक छपरा ग्रामीण-छपरा एवं कुसम्ही-डोमिनगढ़ रेल खण्ड पर तीसरी लाइन कमीशन हो चुकी है। ट्रेनें भी चल रही हैं।
गोंडा-बुढ़वल (61.72 किमी) तीसरी लाइन निर्माण के अंतर्गत गोंडा कचहरी-घाघरा घाट (45.42 किमी) तीसरी लाइन कमीशन हो चुकी है। इसके अगले चरण में इससे लाइन क्षमता में वृद्धि होने से गाड़ियों के समय पालन में सुधार होगा तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप अधिक गाड़ियों का संचलन किया जा सकेगा। गोण्डा-बुढ़वल तीसरी लाइन निर्माण परियोजना को पूरा करने में 1117 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।