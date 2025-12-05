Indian Railways News: घाघरा घाट- चौका घाट के नए पुल पर कल से चलेंगी ट्रेनें,आज होगा स्पीड ट्रायल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल स्थित घाघरा घाट-बुढ़वल तक तीसरी रेल लाइन निर्माण पूरा हो चुका है, जिसमें घाघरा (सरयू) नदी पर महत्वपूर्ण पुल का निर्माण भी शामिल है। इस तीसरी रेल लाइन और पुल पर छह दिसंबर से ट्रेनों का संचालन आरंभ हो जाएगा। पांच दिसंबर को रेल संरक्षा आयुक्त उत्तर पूर्व सर्किल इस नई तीसरी रेल लाइन का निरीक्षण और स्पीड ट्रायल करेंगे। उनकी हरी झंडी के बाद ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा।

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में घाघरा घाट-चौकाघाट स्टेशनों के मध्य घाघरा नदी पर बना तीसरा पुल महत्वपूर्ण है। तीसरे पुल पर तीसरी लाइन तो बनकर तैयार हो ही गई है, चौथी लाइन का भी रास्ता साफ हो चुका है। चौथी लाइन के लिए भी फाउंडेशन तैयार कर लिया गया है।

चौथी लाइन निर्माण के समय चौथे पुल के लिए फाउंडेशन की आवश्यकता नही होगी, जिससे समय, संसाधन एवं धन की बचत होगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह बताते हैं कि घाघरा पर पहले पुल का निर्माण वर्ष 1898 में पूरा हुआ था। इस पुल का नाम भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्गिन के नाम पर एल्गिन ब्रिज पड़ा।

इस पुल को 1981 में गोण्डा-बाराबंकी खण्ड के आमान परिवर्तन के दौरान बड़ी लाइन मानक के अनुरूप बनाया गया। दूसरे पुल का निर्माण घाघरा घाट-चौकाघाट खण्ड के दोहरीकरण के दौरान वर्ष 2012-13 में हुआ और उद्घाटन 14 अप्रैल, 2013 को हुई। तीसरा पुल कमीशनिंग के लिए तैयार है। इस पुल की लंबाई 1037 मीटर है, जिसमें 17 स्पैन है।