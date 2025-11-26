Gorakhpur News: गीडा के सेक्टर 27 में गीता प्रेस को 10 एकड़ भूमि आवंटित, हजारों को मिलेगा रोजगार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। धार्मिक पुस्तकों के ‘तीर्थ’ के रूप में प्रसिद्ध गीता प्रेस को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के सेक्टर 27 में 10 एकड़ भूमि का महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है। यह कदम धार्मिक साहित्य की बढ़ती मांग और परिवहन संबंधी मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए उठाया गया है। गीता प्रेस इस नई जगह पर 81 करोड़ रुपये का निवेश करेगा, जिससे क्षेत्र में लगभग 300 नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

मंगलवार को गीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की देखरेख में आयोजित साक्षात्कार प्रक्रिया के बाद यह निर्णय लिया गया। गीता प्रेस सहित कुल 39 निवेशकों को लगभग 22 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 238 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव है।जिसमें कुल 1800 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।