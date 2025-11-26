Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gorakhpur News: गीडा के सेक्टर 27 में गीता प्रेस को 10 एकड़ भूमि आवंटित, हजारों को मिलेगा रोजगार

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:36 AM (IST)

    गोरखपुर के गीडा सेक्टर 27 में गीता प्रेस को 10 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। धार्मिक साहित्य की बढ़ती मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। गीता प्रेस यहाँ 81 करोड़ रुपये का निवेश करेगा, जिससे 300 नए रोजगार पैदा होंगे। गीडा ने कुल 39 निवेशकों को 22 एकड़ जमीन आवंटित की है, जिससे 1800 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। गीडा स्थापना दिवस पर आवंटन पत्र सौंपा जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    गीता प्रेस। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। धार्मिक पुस्तकों के ‘तीर्थ’ के रूप में प्रसिद्ध गीता प्रेस को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के सेक्टर 27 में 10 एकड़ भूमि का महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है। यह कदम धार्मिक साहित्य की बढ़ती मांग और परिवहन संबंधी मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए उठाया गया है। गीता प्रेस इस नई जगह पर 81 करोड़ रुपये का निवेश करेगा, जिससे क्षेत्र में लगभग 300 नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार को गीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की देखरेख में आयोजित साक्षात्कार प्रक्रिया के बाद यह निर्णय लिया गया। गीता प्रेस सहित कुल 39 निवेशकों को लगभग 22 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 238 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव है।जिसमें कुल 1800 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

    वर्तमान में, गीता प्रेस पिछले 100 वर्षों से गोरखपुर के हिंदी बाजार की संकरी गलियों से अपना परिचालन कर रहा है। परिचालन में आ रही दिक्कतों के कारण ही प्रेस ने गीडा से भूमि आवंटन का अनुरोध किया था। गीडा ने इस अनुरोध को प्राथमिकता देते हुए जमीन आवंटित की है। माना जा रहा है कि गीडा स्थापना दिवस के अवसर पर 29 नवंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में गीता प्रेस को आधिकारिक आवंटन पत्र सौंप दिया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय में बनेगी बड़ी फार्मेसी, पांच सौ को मिलेगा रोजगार

    गीता प्रेस के अलावा साक्षात्कार के बाद जमीन पाने वाले अन्य 38 निवेशकों ने सामूहिक रूप से लगभग 160 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिससे 1500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

    साक्षात्कार के बाद गीता प्रेस समेत 39 निवेशकों को जमीन का आवंटन कर दिया गया है। गीता प्रेस को सेक्टर 27 में 10 एकड़ जमीन का आवंटन हो गया है। गीडा दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार भव्य आयोजन किया जाएगा।

    -

    -रामप्रकाश, एसीईओ, गीडा