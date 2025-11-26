Language
    Gas Cylinder Shortage: गोरखपुर में 11 साल बाद फिर रात में लगा रहे सिलिंडर के लिए लाइन, ग्राहक हुए परेशान

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:24 AM (IST)

    गैस सिलिंडर की कमी के कारण ग्राहकों को 11 साल बाद फिर रात में लाइन लगानी पड़ रही है। वितरण में अनियमितता के चलते कई ग्राहकों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। सिलिंडर की कमी और वितरण में देरी से उपभोक्ताओं में आक्रोश है, और वे प्रशासन से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं।

    Hero Image

    बड़हलगंज में सड़क किनारे सुबह सिलिंडर लेकर लाइन में खड़े ग्राहक। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपी) की रसोई गैस एजेंसियों पर सिलिंडर की कमी दूर होेने का नाम नहीं ले रही है। कंपनी और आपूर्ति विभाग के अधिकारी आपूर्ति सामान्य होने का झूठा दावा कर ग्राहकों को बरगला रहे हैं लेकिन हकीकत यह है कि 11 साल बाद रसोई गैस सिलिंडर के लिए एक बार फिर लाइन लगानी पड़ रही है। ठंड में सड़क किनारे लाइन लगाने वाले ग्राहकों का बुरा हाल हो रहा है लेकिन रसोई गैस खत्म होने के कारण मजबूरी में रात में ही घर छोड़ना पड़ रहा है।

    पटनाघाट संवाद सूत्र के अनुसार बडहलगंज क्षेत्र में रसोई गैस सिलिंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आकाश एचपी गैस, द्रौपदी एचपी गैस, दीपक गैस एजेंसी में संकट है। ग्राहक रात में ही सड़क किनारे सिलिंडर के साथ लाइन लगाकर खड़े हो जा रहे हैं। किसी दिन सिलिंडर आ रहा है और किसी दिन नहीं आ रहा है। जिस दिन सिलिंडर आ रहा है, उस दिन भी सैकड़ों ग्राहकों को बिना सिलिंडर वापस लौटना पड़ रहा है।

    रामदरश, लालबहादुर, शेषनाथ यादव, विनोद तिवारी, नित्यानंद सिंह, सुनीता देवी, मिथलेश कुमार का कहना है कि सिलिंडर की कई दिन से दिक्कत है। वर्ष 2014 के पहले की स्थिति हो गई है। उस समय भी सिलिंडर नहीं मिलता था और लोगों को रात में ही गोदाम के सामने लाइन लगानी पड़ती थी। ब्लैक में सिलिंडर 15 से 16 सौ रुपये में बिक रहा है।

    मझगांवा संवाद सूत्र के अनुसार क्षेत्र में रसोई गैस सिलिंडर की किल्तत है। ढरसी निवासी रत्नाकर तिवारी, बड़गो निवासी कृष्ण कुमार तिवारी का कहना है कि ब्लैक में मनमाना रेट लिया जा रहा है।

    भटहट संवाद सूत्र के अनुसार शिव शक्ति गैस एजेंसी पर दो दिन पर एक ट्रक सिलिंडर की आपूर्ति हो रही है। आपूर्ति के मुकाबले मांग ज्यादा है। इस कारण दिक्कत हो रही है। प्रोपराइटर हरिशंकर पांडेय ने बताया कि बुकिंग के 10 दिन बाद ही सिलिंडर दिया जा पा रहा है।

    गजपुर बाजार संवाद सूत्र के अनुसार चौरसिया एचपी गैस ग्रामीण वितरण गैस एजेंसी से जुड़े दो हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं को सिलिंडर मिलने का इंतजार है। लोग बहुत परेशान हैं।

    चरगांवा संवाद सूत्र के अनुसार शाहपुर के गीता वाटिका स्थित प्रज्ञा गैस सर्विस एजेंसी के प्रोपराइटर रविकांत तिवारी ने बताया कि बुकिंग के एक सप्ताह बाद सिलिंडर मिल पा रहा है। जिन ग्राहकों के पास सिर्फ एक सिलिंडर है, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है।

    सहजनवा संवाद सूत्र के अनुसार क्षेत्र में एचपी की एजेंसियों पर सिलिंडर की आपूर्ति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। भीटीरावत में वैष्णवी एचपी गैस एजेंसी और अनुभव एचपी गैस एजेंसी संचालित होती है। वैष्णवी के संचालक राकेश तिवारी ने बताया कि प्रतिदिन 450 सिलिंडर की आपूर्ति हो रही है। अनुभव एचपी गैस एजेंसी जोनहिया में प्रति दिन 504 सिलिंडर वाले दो ट्रक पहुंच रहे हैं।

    मुंडेरा बाजार संवाद सूत्र के अनुसार चौरी चौरा क्षेत्र में एचपी की दो रसोई गैस एजेंसी हैं। अमित एचपी गौनर के प्रोपराइटर अमित राज ने कहा कि तीन से चार दिन में सिलिंडर मिल रहा है। इस कारण वितरण में दिक्कत हो रही है। राजेश एचपी गैस ग्रामीण डुमरी खास के प्रोपाइटर राजेश कुमार का कहना कि देर से सिलिंडर मिल रहा है।

    दो दिन से 30-30 हजार से ज्यादा सिलिंडर रोजाना एजेंसियों पर भेजे जा रहे हैं। जल्द ही बैकलाग पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कुछ एजेंसियों के प्रोपराइटर समय से रुपये नहीं जमा कर रहे हैं। इस कारण भी सिलिंडर नहीं भेजा जा पा रहा है। उपभोक्ताओं को कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी।


    -

    -राकेश भारती, क्षेत्रीय प्रबंधक, एचपी गोरखपुर क्षेत्र